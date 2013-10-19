دستگاه هاي خدمت رسان بايد با مديريت شهري متحد باشند

به گزارش خبرنگار مهر، امير خجسته ظهر شنبه در مراسم توديع و معارفه شهردار همدان كه در تالار معلم برگزار شد با بيان اينكه تمام دستگاه هاي خدمت رسان بايد در مديريت شهري اتحاد و اثر گذاري داشته باشند، افزود: سرلوحه كار شهرداري تكريم ارباب رجوع است.

وي افزود: بروز عمل كردن و بروز جواب دادن بايد در شهرداري مورد توجه قرار گيرد چراكه اين يك انتظار عمومي از شهرداري است.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اصل 18 قانون اساسي در مورد شورا هاي شهر است، افزود: شوراي شهر يك پارلمان محلي و شهري است كه بايد متناسب با محتويات شهر قانون گذاري كند.

امير خجسته با اشاره به اينكه ضمن تبريك انتخاب آقاي يوسفيان به عنوان شهردار همدان گفت: آقاي يوسفيان در عملكرد نشان خواهد داد كه بهنامجويي ديگر در همدان است.

وي در ادامه درخصوص قطار شهري گفت: قطار شهري همدان در دولت مصوب شده و در شوراي ترافيك در حال عملي و اجرايي شدن كار است.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اگر همدل باشيم همه مديران شاهد تحولي عظيم در استان خواهيم بود، ادامه داد: وحدت سرلوحه تمام كارها است و با تمام از شهرها و استان همدان حمايت مي كنيم.

كليد شهر بايد در دست شوراي شهر و شهردار باشد

خجسته با بيان اينكه در حال به نتيجه رساندن مديريت واحد شهري در كميسيون هستيم، ادامه داد: كليد شهر بايد در دست شوراي شهر و شهردار باشد و هر كجا كه لازم باشد با تمام توان ايستاده ايم.

وي در خصوص افزايش فضاي سبز شهر همدان گفت: هرچه زود تر بايد پارك هاي 48 هكتاري و 12 هكتاري تعيين تكليف شود و حفظ فضاي سبز سرلوحه كار باشد و توسعه پايدار به معني حفظ فضاي سبز است.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه يك سوم مردم همدان در حاشيه شهر زندگي مي كنند، ابراز داشت: ورودي شهر همدان بايد ساماندهي شود و اين ورودي ها درخور شهر پايتخت تاريخ و تمدن ايران نيست.

امير خجسته با بيان اينكه نياز به پاركينگ يك نياز عمومي است، اظهار داشت: بايد مقاوم سازي بافت هاي فرسوده شهر همدان مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اينكه بايد سايت ساختمان هاي اداري و ساختمان هاي بلند مرتبه از شهر همدان خارج شود، ادامه داد: 20 كيلومتر از آزاد راه همدان باقي مانده است بايد به نحوي برنامه ريزي شود كه قبل از آغاز فصل سرما اين 20 كيلومتر نيز به پايان رسد.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد هرچه سريع تر وضعيت استاندار مشخص شود، ابراز داشت: قرار بود دو هفته پيش وضعيت استاندار همدان مشخص شود اما اين اتفاق نيفتاد و با توجه به مشخص نشدن استاندارها متاسفانه استان ها در وضعيت خوبي نيستند.