برای نجات کارون از زنجیره های انسانی حمایت می کنم

سید شکر خدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به عنوان نماینده مردم حتما از تشکیل زنجیره های انسانی برای جلوگیری از انتقال کارون حمایت می کنم.



موسوی همچنین درباره ایجاد زنجیره های بعدی برای دفاع از رود کارون افزود: چه ایرادی دارد چند بار این زنجیره تشکیل شود. مردم قرار نیست که تنشی ایجاد بکنند و تنها هدفشان از این تجمعات حمایت از رودخانه کارون است.



نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی کسی زبان منطق را قبول نمی کند. وقتی حرف مردم را نمی پذیرند، وقتی استاندار اصفهان در اولین روز کاری اش جلسه می گیرد و درباره سرچشمه های کارونی که متعلق به استانهای چهار محال بختیاری و خوزستان است صحبت می کند، نتیجه همین می شود که مردم وارد عمل می شوند.



موسوی یادآور شد: امروز نیز به استاندار جدید خوزستان گفتم که حتما در آینده نزدیک به اصفهان برود و جلسه ای در این مورد ترتیب بدهد.



وی گفت: نمایندگان خوزستان نیز بیانیه ای برای جلوگیری از انتقال آب کارون تنظیم کرده اند. من نیز نطقی برای هفته آینده دارم که در صحن علنی مجلس مطرحش می کنم.



موسوی با بیان اینکه ما تلاش می کنیم که انتقال آب صورت نگیرد، افزود: البته مردم باید بدانند که انتقال آب ابتدا از زمان شاه اولین تونل "مال بران" شروع شد و از آن موقع تا کنون این انتقال آب ادامه پیدا کرده است.



نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما اجازه نمی دهیم که آب را برای مصارف کشاورزی ببرند. مگر برای شرب که آن هم نباید از سرچشمه های کارون باشد و باید فکر دیگری برای خود بکنند.