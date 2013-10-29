جزئیات برگزاری بزرگترین رویداد IT/ الکامپ نوزدهم با شعار زندگی هوشمند

امیر مسعود عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام جزئیات برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیکی که امسال با سیاستگذاری و هدایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت سهامی نمایشگاهها، سازمان نظام صنفی رایانه ای و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و وزارت صنعت معدن تجارت در آذرماه برگزار می شود اظهار داشت: این نمایشگاه امسال و متفاوت از سالهای گذشته در فضایی بالغ بر 30 هزار متر مربع که حدود 4 برابر سال گذشته است با محوریت خدمات الکترونیکی و با شعار "زندگی هوشمند" برگزار می شود.

وی با بیان اینکه الکامپ به عنوان بزرگترین رویداد IT کشور باید بتواند با نمایشگاههای مشابه مانند جیتکس و سبیت رقابت کند، افزود: این نمایشگاه در صورت سیاستگذاری صحیح و مناسب حتی می تواند از این نمایشگاهها پیشگام تر هم باشد.

عطایی با اشاره به تفاوت برگزاری نمایشگاه الکامپ نوزدهم نسبت به سالهای گذشته، گفت: امسال برای نخستین بار کل فضای نمایشگاهی به الکامپ اختصاص داده شده و در تاریخ برگزاری این رویداد، نمایشگاه دیگری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برپا نخواهد بود.

دبیر شورای سیاستگذاری الکامپ نوزدهم با اشاره به اعلام آمادگی 400 شرکت داخلی و نمایندگان شرکتهای خارجی برای حضور در این نمایشگاه گفت: ثبت نام قطعی پس از قطعیت یافتن جانمایی ها، از هفته آینده از شرکتها صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه الکامپ امسال از لحاظ جانمایی غرفه ها محتوا محور خواهد بود خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه مباحثی چون تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت موبایل، سخت افزار و نرم افزار و دولت الکترونیک سالن های اختصاصی خواهند داشت.

عطایی با تاکید براینکه برای حضور دولتی ها در این نمایشگاه 2 سالن به متراژ 3 هزار مترمربع درنظر گرفته شده است افزود: تمامی دستگاههای اجرایی کشور خدماتشان را با محوریت دیجیتال در این سالن به بازدیدکنندگان ارائه خواهند داد و این درحالی است که سال گذشته و در الکامپ هجدهم، سالن دولت الکترونیک وجود نداشت.

دبیر شورای سیاستگذاری الکامپ نوزدهم، از تمهیدات درنظر گرفته شده برای سیاستهای ارزی ریالی در این نمایشگاه و نیز نقش پررنگ سازمان فناوری اطلاعات ایران در برپایی این نمایشگاه خبر داد و با بیان اینکه برای حضور بخش خارجی در نمایشگاه با مشکلات روادیدی مواجه هستیم اظهار امیدواری کرد که با پیگیری دستگاه دیپلماسی این مشکل حل شود.







