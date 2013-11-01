ثبت نام در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اجرایی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) در اطلاعیه ای شرایط و زمان ثبت نام قطعی و جانمایی مشارکت کنندگان در این نمایشگاه را منتشر کرد .

در این اطلاعیه صادر شده از سوی ستاد اجرایی الکامپ، مشارکت کنندگانی که پیش ثبت نام اولیه خود را انجام داده اند تا قبل از روز 12 آبان ماه باید مدارک ثبت نام خود را تکمیل کرده و بر اساس برنامه زمان بندی منتشر شده در سایت www.iranelecomp.net، برای ثبت نام قطعی در روزهای 13 تا 21 آبان ماه براساس متراژهای درنظرگرفته شده، به ستاد اجرایی الکامپ نوزدهم واقع در سالن 61 نمایشگاه بین المللی تهران مراجعه کنند.

به گزارش مهر، پیش ثبت نام مشارکت کنندگان در الکامپ نوزدهم از هشتم مهرماه به صورت آنلاین و از طریق سایت رسمی این نمایشگاه آغاز شده است و ثبت نام قطعی و دریافت مدارک و فرمهای قوانین و مقررات به صورت حضوری و در محل یاد شده انجام خواهد شد.

براساس این اطلاعیه جانمایی با حضور نمایندگان تام الاختیار شرکتها و به صورت آنلاین انجام خواهد شد و تمامی اعضای ستاد اجرایی و شورای سیاستگذاری الکامپ نوزدهم جهت شفاف سازی در محل ثبت نام واقع در ستاد اجرایی حضور خواهند داشت.

نوزدهمین نمایشگاه الکامپ با شعار زندگی هوشمند و با محوریت خدمات الکترونیکی 14 تا 17 آذرماه امسال در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.