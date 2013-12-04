واعظی فردا الکامپ نوزدهم را افتتاح می کند

امیر مسعود عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامه های مدنظر برای نوزدهمین رویداد فناوری اطلاعات کشور اظهار داشت: الکامپ نوزدهم صبح فردا پنج شنبه 14 آذرماه با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس شورای سیاستگذاری این نمایشگاه و نیز معاونان 30 وزارتخانه و دستگاه اجرایی کشور و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای گشایش می یابد.

وی با بیان اینکه 30 دستگاه و نهاد اجرایی در قالب دو سالن دولت الکترونیک در الکامپ امسال خدمات مربوط به دولت الکترونیک را ارائه می دهند ادامه داد: ایران الکامپ 2013 با شعار زندگی هوشمند در بیش از 11 سالن و درفضایی بالغ بر 22 هزار مترمربع برگزار می شود.

عطایی از حضور حدود 593 شرکت در الکامپ نوزدهم خبر داد و گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بالغ بر 120 هزار نفر در 4 روز برپایی الکامپ از این نمایشگاه دیدن کنند.

دبیر شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی با اشاره به برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی با محوریت زندگی و شبکه های هوشمند ارتباطی به عنوان برنامه های جانبی این نمایشگاه گفت: براساس برنامه های مدنظر در الکامپ امسال حضور کاتالوگی شرکتهای حاضر ممنوع است و تمامی شرکتها قرار است خدمات و محصول ارائه کنند.

وی با اشاره به برنامه های سالن دولت الکترونیک در این نمایشگاه گفت: طرح شبکه ارتباطی بخش صنعت - شبکه شباب - به عنوان یکی از زیرمجموعه های شبکه ملی اطلاعات در این نمایشگاه توسط وزارت صنعت معدن و تجارت عرضه می شود؛ همچنین سایر وزارتخانه ها طرح های ملی مرتبط را ارائه کرده اند.

عطایی تصریح کرد: برای مثال وزارت کشور سرویس انتخابات الکترونیکی را در فضای باز و با هدف نظرسنجی از مردم پیاده سازی خواهدکرد؛ همچنین سازمان ثبت احوال با سرویس کارت هوشمند ملی و وزارت بهداشت با سرویس شبکه سلامت در این نمایشگاه حضور می یابند؛ پلیس +10 و دفاتر خدمات قضایی نیز در سالن دولت الکترونیکی خدمات ارائه خواهند داد.

به گفته دبیر شورای سیاستگذاری الکامپ، این نمایشگاه از 14 تا 17 آذرماه از 9 صبح تا 16 بعدازظهر پذیرای عموم است.