شیوع بیماری فلج اطفال در شمال شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان بهداشت جهانی امروز در گزارشی اعلام کرد که بیماری فلج اطفال در شمال شرق سوریه شایع شده است. اولیور روزنبار سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس خبری در ژنو اظهار داشت: از میان 22 موردی که در حال بررسی است، تاکنون 10 مورد مبتلا به ویروس فلج اطفال از نوع درجه یک مشخص شده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: سازمان بهداشت جهانی در انتظار نتیجه آزمایش 12 مورد باقی مانده در دیر الزور است. با توجه به اینکه فلج اطفال یک بیماری مسری است و ممکن است به مناطق دیگر منتقل شود، بنابراین خطر شیوع آن در منطقه بسیار است.