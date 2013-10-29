عملیات ارتش علیه تروریستها در حومه ادلب و الرقه / سرکرده گردان احرار الشام به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، یک منبع نظامی از کشته شدن فرمانده گردان موسوم به "ضیاء الاسلام" که معاون اتاق عملیات تروریستها در درگیریهای شمال سوریه (حومه حلب) با کردها بوده خبر می دهند.

- "محمد حنش" یکی از سرکردگان جبهه تروریستی النصره در منطقه الیعربیه در حومه استان الحسکه کشته شد.

- نیروهای ارتش سوریه در حمله به گروههای تروریستی در حومه ادلب شماری از آنها از جمله تروریستهای با تابعیت خارجی را به هلاکت رساندند.

- انفجار یک گلوله خمپاره به اشتباه در میان گردان تروریستی احرار الشام در حومه تل ابیض (استان الرقه) به کشته شده "ابو سالم" سکرده این گردان منجر شد.

- ارتش سوریه با تروریستهای وابسته به داعش در منطقه الطبقه در حومه الرقه درگیر شد.

- گروههای مسلح به مردم منطقه المعضمیه در حومه دمشق تیراندازی کردند.

- پرتاب دو گلوله خمپاره به منطقه النبل در حومه حلب تلفاتی در برنداشت.