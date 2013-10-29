رقابت 400 عنوان کتاب در بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره بیش از 400 عنوان کتاب ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، در معرض داوری قرار گرفتند که کتب علوم پزشکی و دامپزشکی با 63 عنوان جلد بیشترین آثار ارسالی را به خود اختصاص داده اند.

به گفته دکتر سینا فروزش عضو کمیته داوری بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی، در مرحله اول داوری، مناسب بودن محتوای کلی کتاب، شیوه تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری کلی مطالب در کنار سبک و شیوه نگارش چه در حوزه تالیف و چه در حوزه ترجمه و همچنین به کارگیری خلاقیت علمی در محتوا و شکل ارایه مطالب و جامعیت و کاربردی بودن موضوعات کتاب مورد بررسی و اظهارنظر داوران متخصص هر گروه قرارگرفت.

وی افزود: اهمیت موضوع از جهت نیازهای کشور و در چهارچوب رشته و حوزه تخصصی و انتخاب روش تحقیق و ترجمه به همراه دقت در طرح مباحث و ارایه نظرات و تحلیل های مستدل، همچنین ارتباط مناسب بین فصلها و بخشها از نظر آیینی و دستوری و استفاده از حداقل کلمات برای بیان حداکثر مفاهیم از جمله معیارهای مهم کمیته داوری بوده است.

عضو کمیته داوری بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی استفاده ازمنابع معتبر، داشتن مقدمه ایی پویا را از دیگر گزینه های مورد توجه داوران خواند و گفت: رعایت اصول ماخذ نویسی و داشتن واژه نامه تخصصی و زیبایی صفحه بندی و چاپ، همچنین جذابیت و زیبایی طرح جلد کتاب نیز در داوری مورد نظر قرار گرفته اند.

مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی 28 آبان ماه سال جاری همزمان با هفته کتاب با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاددانشگاهی برگزار می شود.