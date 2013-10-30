به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که از روز چهارشنبه در محل فرهنگسرای جوان زاهدان آغاز شده است تعداد 21 نمایش به مدت 4 روز بر روی صحنه خواهد رفت.

نمایش های "شلیک تیرهای ماه تولد" کاری از هنرمندان گرگانی، "مرگ در پرانتز" از گنبد، نمایش "دو به دو به نفع بارسلونا" از مشهد، "استهزائات" از خواف و نمایش "دست‌های سرخ خواهرم افراخته" از مشهد، "رد پای پروانه‌ها از آن سر دنیا" از کرمان و نمایش "چای و متن" از بافت از جمله نمایش‌های به اجرا در آمده در این جشنواره خواهد بود.

همچنین نمایش‌های "ترانه کاغذ باد" کاری از هنرمندان بیرجندی، نمایش "تری لوژی خانواده دهقان" و "لنگوچ" از جیرفت، نمایش "نام کوچ آملت" از بابل و "خداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد" از تنکابن، "آلزایمر" و "زمین لرزه" از کرمانشاه، «پاییز نگفته بود» از یاسوج، "رویای آمریکا" از سیستان و بلوچستان، "بی‌بری" از رودان، "کشتن در پنج دره" و "یک هفته راه رفت در بهشت" از یاسوج نیز از جمله نمایش هایی است که در طول این جشنواره بر روی صحنه می رود.

به گزارش مهر،از تعداد 21 نمایش به رقابت گذاشته شده در این جشنواره تعداد 5 اثر منتخب و برگزیده به جشنواره بین المللی فجر راه خواهند یافت.