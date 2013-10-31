سیر "دستان" در موسیقی بی کلام/ پخش هر شبی در محرم

محمد مناجاتی تهیهکننده "دستان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: اساتیدی چون کامبیز روشن روان، ناصر چشم آذر، شهرداد روحانی، رضا مهدوی، آریا عظیم نژاد و احمد پژمان در گفتگو با "دستان" این هفته از موسیقی بی کلام سخن میگویند و ما سیری در آثار این هنرمندان نیز خواهیم داشت.
وی افزود: گزارش ویژه از نکوداشت احمد پژمان که هفته گذشته با حضور اساتیدی چون فخرالدینی، علیزاده و ... در تالار وحدت برگزار شد، پخش میکنیم. در آیتم "روی خط حامل" به اخبار موسیقی میپردازیم و معرفی و پخش قطعات موسیقی بی کلام ایرانی و کلاسیک را نیز در برنامه خواهیم داشت.
وی همچنین از پخش هر شبی "دستان" در محرم خبر داد و ارائه اطلاعات تکمیلی در این زمینه را به هفته آینده موکول کرد.
"دستان" با اجرای عباس سجادی جمعهها ساعت 21 از شبکه آموزش سیما روی آنتن میرود و شنبهها بازپخش میشود.
