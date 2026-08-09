به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت کریمی مدیرعامل و جواد نکونام سرمربی تراکتور عصر امروز یکشنبه ۱۸ مرداد در نشست خبری خود با اصحاب رسانه افزود: هواداران از تراکتور قهرمانی می‌خواهند و ما نیز به همراه آقای زنوزی تمام تلاش‌مان را برای کسب قهرمانی و رقم زدن دوباره روزهای خوب برای هواداران انجام خواهیم داد.

مدیرعامل باشگاه تراکتور ضمن تبریک روز خبرنگار عنوان کرد: امیدوارم در کنار هم کارهای بزرگی انجام دهیم شما رسانه‌ها هستید که عظمت ورزش کشور را نشان می‌دهید و امروز زحمت کشیدید و باعث افتخار است.

کریمی در خصوص جدایی محمد ربیعی، بیان کرد: ما دیروز با آقای ربیعی جلسه داشتیم از ایشان تشکر می‌کنم، زحمات فراوانی کشیدند و از لحاظ مدیریت، شخصیت بالایی دارند و قابل احترام هستند ولی دیشب بعد از بازی با شمس‌آذر، جلسه کاری با آقای ربیعی داشتیم و یکسری موارد بود که احساس کردیم امکان دارد به نتیجه مدنظر نرسیم و از آنجاییکه ما دنبال نتیجه بازی‌ها هستیم تا هواداران را شاد کنیم و تصمیم گرفتیم جدا شویم.

وی درباره جزئیات جدایی ربیعی، خاطرنشان کرد: تصمیم یکباره نبود و به مرور زمان گرفته شد باشگاه تراکتور باشگاه بزرگی است و هواداران زیادی دارد.

کریمی درباره نقل‌وانتقالات تیم، گفت: ما دیشب با آقا جواد صحبت کردیم و هنوز صحبتی راجع به مسائل دیگر نشده است.

وی در خصوص وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند، گفت: وی مشمول خدمت سربازی نیست و مشغول خدمت به تیم تراکتور است و هواداران نگران نباشند.

مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره خواسته هواداران مبنی بر جذب محمد قربانی، بیان کرد: ۲۰ روز است که پیگیر هستیم و تا این لحظه به نتیجه نرسیدیم و پیگیر جذب او هستیم و اگر قسمت باشد قرارداد منعقد می‌کنیم.

کریمی درباره قول قهرمانی به هواداران، اظهار داشت: قول قهرمانی را من باید بدهم که تمام تلاشمان را ما و آقای زنوزی انجام می‌دهیم تا این اتفاق رخ دهد اکثر باشگاه‌ها از جمله استقلال و پرسپولیس هزینه دولتی می‌کنند، اما تراکتور با هزینه خصوصی اداره می‌شود و با تلاش خودمان و خواست خدا به هدفمان خواهیم رسید.

وی افزود: هوادار بزرگترین سرمایه باشگاه است خیلی از کشورهای منطقه هزینه می‌کنند ولی هوادار ندارند و هوادارانی که باشگاه‌های ما دارند سرمایه باشگاه هستند و باید قدر آن را بدانیم.

کریمی یادآور شد: اکثر هواداران با سختی و مشقت می‌آیند و باید دلشان خوش باشد جشن قهرمانی تراکتور ۲۰۰ هزار نفر جمعیت آمده بود و مدت‌ها در آذربایجان جشن بود و می‌خواهیم بار دیگر آن روزهای خوب را رقم بزنیم.

کریمی در خصوص درخواست خبرنگاران مبنی بر حضور هواداران و اصحاب رسانه در تمرین بازیکنان اذعان داشت: دیروز مصوب کردیم در تمرینات هر از گاهی هواداران و اصحاب رسانه حضور یابند.

وی درباره احتمال با تماشاگر شدن بازی با پیکان، گفت: جلسه‌ای در این خصوص برگزار شده و پیگیر حضور هواداران هستیم و اگر بازی با هوادار باشد، ان‌شاءالله هواداران با پرچم کشورمان بیایند و نمای زیبایی به استادیوم ببخشند.

مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره مدت قرارداد نکونام، بیان کرد: یک سال در خدمت ایشان هستیم.

کریمی در خصوص کیفیت چمن ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز، عنوان کرد: ما در استادیوم یادگار امام دیروز بازی داشتیم، چمن خوب بود و جا دارد از مسئولان استان تشکر کنم. نمونه چمن یادگار امام در ورزشگاه‌های دیگر نیست.