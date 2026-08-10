به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که قرار گرفتن در معرض علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها در محل کار با افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی خطر ابتلا به ALS مرتبط است.

و به طور کلی، محققان گفتند مردانی که در معرض این مواد شیمیایی قرار گرفته‌اند، می‌توانند دو برابر بیشتر از افرادی که در معرض این مواد قرار نگرفته‌اند، به ALS مبتلا شوند.

تیم تحقیق به رهبری «سابرینا گراول»، دانشیار بهداشت عمومی در دانشگاه مونترال کانادا، نتیجه گرفتند: «یافته‌های این بررسی به شواهدی مبنی بر اینکه قرار گرفتن در معرض آفت‌کش‌ها در محل کار ممکن است خطر ابتلا به ALS را افزایش دهد، می‌افزاید و باید اجرای مداخلاتی را با هدف کاهش قرار گرفتن در معرض آفت‌کش‌ها در طول استفاده شغلی از آفت‌کش‌ها تشویق کند.»

ALS، که با نام بیماری لو گریگ نیز شناخته می‌شود، یک اختلال دژنراتیو است که به تدریج به نورون‌های حرکتی در مغز و نخاع فرد آسیب می‌رساند.

بیماران ALS از ضعف عضلانی، سفتی و گرفتگی عضلات رنج می‌برند، اما در نهایت در صحبت کردن، بلعیدن و تنفس مشکل دارند. طبق اعلام انجمن ALS، میانگین زمان بقا پس از تشخیص حدود سه سال است.

محققان گفتند که آفت‌کش‌ها به عنوان سمی برای سلول‌های مغزی شناخته می‌شوند، اما تحقیقات زیادی در مورد اثرات بالقوه طولانی مدت آنها بر مغز و سیستم عصبی وجود ندارد.

برای بررسی جدید، محققان داده‌های هشت مطالعه قبلی شامل بیش از ۱۷۰۰ فرد مبتلا به ALS و سه مطالعه که بیش از ۴۵۰ فرد مبتلا به بیماری‌های نورون حرکتی نامشخص را بررسی کرده بودند، جمع‌آوری کردند.

محققان گفتند نتایج نشان داد که هرگونه قرار گرفتن در معرض آفت‌کش‌ها در محل کار، خطر ابتلا به ALS را ۶۰ درصد افزایش می‌دهد.

و بر اساس نتایج سه مطالعه، هرگونه قرار گرفتن در معرض سطوح بالای آفت‌کش‌ها تقریباً خطر ابتلا به ALS را در مقایسه با عدم قرار گرفتن در معرض آنها سه برابر می‌کند. به نظر می‌رسد هرگونه قرار گرفتن در معرض سطوح پایین‌تر آفت‌کش‌ها، خطر ابتلا را دو برابر می‌کند.

با بررسی انواع خاصی از مواد شیمیایی، علف‌کش‌ها با ۷۰ درصد افزایش خطر ابتلا به ALS و حشره‌کش‌ها یا قارچ‌کش‌ها با ۶۰ درصد افزایش خطر مرتبط بودند.

با این حال، محققان گفتند که برای بررسی کامل خطرات ناشی از مواد شیمیایی کشاورزی، تحقیقات بیشتری لازم است.