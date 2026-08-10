ناکارآمدی ساختار دفاعی اروپا در برابر تهدیدات پهپادی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نتایج پژوهش مشترک «مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی» (IISS) مستقر در لندن و بنیاد «هانس زایدل» آلمان حاکی از آن است که زیرساخت‌های نظامی و دفاعی اروپا با سطح تهدیدات پهپادی موجود همخوانی ندارد.

در این گزارش با ادعای اینکه «با احتمال بسیار بالا، کرملین یک کارزار پهپادی را در سطح قاره اروپا هدایت می‌کند»، گفته شده است که با این وجود، کشورهای اروپایی تاکنون موفق نشده‌اند در قبال حملات به زیرساخت‌های حساس، فرودگاه‌ها و تأسیسات نظامی، انگشت اتهام را به‌طور رسمی و مستند به سوی روسیه نشانه روند.

تحلیلگران این پژوهش، علت این ضعف را در فقدان یکپارچگی سامانه‌های کشف و رهگیری، پراکندگی اختیارات قانونی نهادهای امنیتی و کندی در روند شناسایی عاملان حملات دانسته‌اند که به عدم بازدارندگی مناسب منجر شده است.

نویسندگان گزارش تصریح کردند که دولت‌های اروپایی به جای اتخاذ یک راهبرد واحد قاره‌ای، صرفاً بر واکنش‌های ملی و مقطعی به هر حادثه متمرکز بوده‌اند.

در همین راستا، «کلاوس هولتشک»، رئیس بنیاد هانس زایدل، وضعیت کنونی را «نگران‌کننده» توصیف کرد و اذعان نمود که اروپا در مواجهه با این نوع تهدیدات ترکیبی، آمادگی کافی را ندارد.