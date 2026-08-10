فرمانده سپاه گناوه:خبرنگاران روایت اول و امیدآفرین به جامعه ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله اسکندری یکشنبه شب در نشست با جمعی از خبرنگاران شهرستان به مناسبت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران با انعکاس عملکرد مسئولان و رویدادهای مختلف، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی و اقناع جامعه دارند.
وی با اشاره به قدرت و تأثیرگذاری قلم خبرنگاران افزود: مهمترین ابزار خبرنگار، قلم اوست و این قلم میتواند در مسیر آگاهیبخشی، کشف حقیقت و خدمت به جامعه به کار گرفته شود؛ از این رو رعایت اخلاق حرفهای و توجه به آثار و پیامدهای انتشار اخبار اهمیت زیادی دارد.
آگاهیبخشی و کشف حقیقت؛ نخستین رسالت خبرنگار
فرمانده سپاه گناوه، نخستین رسالت خبرنگاران را آگاهیبخشی و کشف حقیقت دانست و بیان کرد: جامعه از خبرنگار انتظار دارد که رویدادها و اتفاقات را بررسی کرده و نتیجه و حقیقت آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه ادامه داد: خبرنگار در کنار کشف و بیان حقیقت، باید به آثار انتشار تصاویر و اخبار بر آرامش روانی مردم نیز توجه داشته باشد و از این طریق به حفظ آرامش و امید در جامعه کمک کند.
خبرنگار باید صدای مردم باشد
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه، مطالبهگری را از دیگر وظایف مهم خبرنگاران عنوان کرد و گفت: خبرنگاران نماینده افکار عمومی و صدای مردم هستند و میتوانند دغدغهها و مشکلات جامعه را مطالبه کنند، اما این مطالبهگری باید با ظرافت رسانهای و به گونهای باشد که موجب تشدید اختلاف و دو دستگی در جامعه نشود.
روایت اول، کلید اعتماد مخاطب
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) گناوه، با تأکید بر اهمیت روایت اول در رسانه اظهار کرد: خبرنگاران باید تلاش کنند روایت نخست یک رویداد را به مخاطب ارائه دهند؛ زیرا روایت اول نقش مهمی در شکلگیری اعتماد عمومی دارد.
وی ادامه داد: اگر رسانهای روایت نخست یک اتفاق را به صورت دقیق و شفاف ارائه کند، مخاطب برای دریافت اخبار و اطلاعات بعدی نیز به همان رسانه مراجعه خواهد کرد، اما اگر رسانهها روایتهای دست چندم را منتشر کنند، حتی در صورت صحت خبر نیز جلب اعتماد مخاطب دشوار خواهد بود.
خبرنگاران در مدیریت بحران نقشآفرین هستند
با اشاره به نقش رسانهها در مدیریت بحران گفت: خبرنگاران میتوانند با پوشش صحیح امدادرسانی، همدلی مردم و اقدامات دستگاههای مسئول، به مدیریت بهتر بحران کمک کنند.
وی افزود: رسانهها باید ضمن بیان واقعیتها، از انتشار مطالبی که موجب تشدید اضطراب و نگرانی عمومی میشود، پرهیز کرده و ظرفیتهای امیدآفرین جامعه را نیز برجسته کنند.
فرمانده سپاه گناوه بر ضرورت واقعگرایی در انتشار اخبار تاکید کرد و گفت: سانسور میتواند موجب گسترش شایعات و از بین رفتن مرجعیت رسانهای شود، و خبرنگاران باید اتفاقات را همانگونه که رخ میدهد روایت کنند، اما رعایت ملاحظات حرفهای و توجه به شرایط جامعه در انتشار برخی اخبار ضروری است.
وی تصریح کرد: رسانه باید متناسب با شرایط و ظرفیت روانی جامعه، نحوه انتشار اخبار را مدیریت کند و بداند چه اطلاعاتی را چگونه و در چه زمانی در اختیار مخاطب قرار دهد.
تأکید بر برجستهسازی ظرفیتهای کشور
فرمانده سپاه گناوه با اشاره به وظایف خبرنگار تراز انقلاب اسلامی گفت: خبرنگاران باید ضمن بیان مشکلات و کاستیها، ظرفیتها، توانمندیها، پیشرفتهای علمی و موفقیتهای کشور را نیز برای مردم تبیین و برجسته کنند.
وی افزود: در شرایطی که کشور با فشارها و تهدیدهای مختلف مواجه است، رسانهها میتوانند با روایت صحیح توانمندیهای داخلی، روحیه امید و اعتماد به ظرفیتهای ملی را تقویت کنند.
وی گفت: امروز ایران اسلامی در برابر ابرقدرت ها با قدرت و شایستگی ایستادگی و مقاومت کرده است و حتی آمریکا نیز به این واقعیت اذعان کرده که ایران کشوری مقاوم است و رسانه ها باید این توانمندی های کشور را برجسته و برای جامعه تبیین کنند.
وی گفت: از خبرنگار تراز انقلاب انتظار می رود توانمندی های ایران اسلامی را در راستای یک حرکت امید آفرین برجسته و منعکس کند.
روایت فاخر از حضور مردم در تجمعات حماسی شبانه
فرمانده سپاه گناوه با اشاره به حضور خبرنگاران در برنامهها و تجمعات شبانه مردم شهرستان اظهار کرد: انتظار میرود رسانهها یک روایت فاخر و هنری از حضور مردم شهرستان در این برنامهها تهیه کنند.
وی افزود: حضور اقشار مختلف مردم، مواکب، سخنرانیها، جلوههای همدلی و حضور افراد با سنین و شرایط مختلف باید در قالب یک اثر رسانهای ماندگار با عنوان «روایت بعثت گناوه» ثبت و روایت و بهعنوان بخشی از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان به مردم معرفی شود.
رسانهها در کنگره شهدای شهرستان نقشآفرین باشند
وی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد فرهنگی کنگره امیران، سرداران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و کنگره بزرگداشت سرداران و ۲۳۰ شهید شهرستان گناوه در سال جاری ، گفت: خبرنگاران و رسانههای شهرستان علاوه بر پوشش این رویداد مهم ، میتوانند با ایجاد یک صفحه ویژه در سایتها و کانالهای خود، به معرفی شهدا، انتشار وصیتنامهها، زندگینامهها، تصاویر و خاطرات شهدای شهرستان و خانواده شهدا بپردازند.
وی بیان کرد: این اقدام گامی مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و کمک به برگزاری هرچه باشکوهتر کنگره شهدای شهرستان خواهد بود.
فرمانده سپاه گناوه با تأکید بر ضرورت تکریم خبرنگاران گفت: حضور خبرنگاران در دستگاههای اجرایی میتواند به معرفی عملکرد مدیران و انعکاس فعالیتهای آنان کمک کند و باید این ظرفیت مورد توجه مسئولان قرار گیرد و شایسته است ضمن همکاری، جایگاه خبرنگاران مورد احترام و تکریم قرار گیرد.
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه گناوه در این نشست به پرسش ها و دغدغه های مطرح شده از سوی خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان پاسخ داد و در پایان از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار تجلیل شد.
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