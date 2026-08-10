دیابت نوع ۲ عوارض یائسگی را تشدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که در تمام مراحل یائسگی، زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ علائم بدتری را در مقایسه با افراد بدون دیابت گزارش کردند.

تیم تحقیق به رهبری «یو لی لانگ» از دانشگاه اولجی در کره جنوبی نوشت: «زنان مبتلا به دیابت تعداد بیشتری از علائم یائسگی و شدت کلی علائم بالاتر را نسبت به گروه غیر دیابتی گزارش کردند.»

برای مطالعه جدید، محققان نزدیک به ۳۰۰ زن ۴۰ تا ۶۴ ساله ساکن کره جنوبی را پیگیری کردند. وضعیت دیابت زنان بر اساس نتایج آزمایش خون بود و از پرسشنامه علائم یائسگی برای اندازه‌گیری علائم آنها استفاده شد.

محققان دریافتند که از بین این زنان، ۲۲۰ نفر یا دیابت داشتند یا پیش‌دیابتی بودند، در مقایسه با ۷۶ نفر بدون دیابت.

این مطالعه نشان داد که به طور متوسط، زنان مبتلا به دیابت تعداد علائم یائسگی بیشتری داشتند، کمی بیش از ۲۰ مورد در مقایسه با کمتر از ۱۶ مورد برای زنان بدون دیابت.

شدت علائم آنها نیز بالاتر بود، تقریباً ۳۷ امتیاز در مقایسه با ۲۶ امتیاز در بین زنان بدون دیابت.

دکتر «استفانی فابیون»، مدیر پزشکی انجمن یائسگی، در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که زنان مبتلا به دیابت ممکن است بار بیشتری از علائم یائسگی را تجربه کنند.»

فابیون گفت: «این شرایط می‌توانند نقش خاصی در گرگرفتگی داشته باشند، که پزشکان آن را علائم وازوموتور می‌نامند.»

فابیون که در این مطالعه شرکت نداشت، افزود: «تحقیقات قبلی همچنین نشان داده است که عوامل خطر قلبی عروقی، از جمله دیابت، فشار خون بالا و دیس لیپیدمی [تعادل ناسالم چربی‌ها در خون]، با علائم وازوموتور مکرر مرتبط هستند و زنانی که بار علائم وازوموتور بالاتری دارند، معمولاً از نظر ریسک قلبی-متابولیکی وضعیت نامطلوب‌تری دارند.»

فابیون گفت: «این یافته‌ها نه تنها بر لزوم تشخیص و رسیدگی به علائم یائسگی در زنان مبتلا به دیابت تأکید می‌کند، بلکه بر گذار یائسگی به عنوان فرصتی مهم برای شناسایی و مدیریت عوامل خطر قلبی عروقی در همه زنان نیز تأکید دارد.»