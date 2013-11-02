  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

بایرامی به علاقه‌مندان داستان‌ در کرمانشاه آموزش می‌دهد

بایرامی به علاقه‌مندان داستان‌ در کرمانشاه آموزش می‌دهد

بنیاد ادبیات داستانی کارگاه آموزش داستان‌نویسی را با حضور محمدرضا بایرامی در کرمانشاه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه استانی آموزش داستان‌نویسی با حضور محمدرضا بایرامی 15 و 16 آبان در مجتمع وحدت دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر کرمانشاه برپا خواهد شد و بیش از 40 نفر از هنرجویان و علاقمندان داستان از استان کرمانشاه شرکت می‌کنند.

ارتقای سطح داستان‌نویسی و ایجاد فرصت یادگیری در استان‌ها اهدافی هستند که همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان بر مبنای آن صورت می‌گیرد.

بنیاد ادبیات داستانی تاکنون دوره‌های، نشست‌ها و همایش‌های مختلفی در استان‌هایی همچون خراسان رضوی، بوشهر، ایلام، قم، آذربایجان شرقی، گلستان و کرمان برگزار کرده است.

کد مطلب 2167443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها