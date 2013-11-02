به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه استانی آموزش داستان‌نویسی با حضور محمدرضا بایرامی 15 و 16 آبان در مجتمع وحدت دانشگاه علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر کرمانشاه برپا خواهد شد و بیش از 40 نفر از هنرجویان و علاقمندان داستان از استان کرمانشاه شرکت می‌کنند.

ارتقای سطح داستان‌نویسی و ایجاد فرصت یادگیری در استان‌ها اهدافی هستند که همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان بر مبنای آن صورت می‌گیرد.

بنیاد ادبیات داستانی تاکنون دوره‌های، نشست‌ها و همایش‌های مختلفی در استان‌هایی همچون خراسان رضوی، بوشهر، ایلام، قم، آذربایجان شرقی، گلستان و کرمان برگزار کرده است.