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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

پیام تبریک شهردار نیویورک به مناسبت ولادت پیامبر اسلام

پیام تبریک شهردار نیویورک به مناسبت ولادت پیامبر اسلام

شهردار نیویورک در پیامی سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) را به مسلمانان این شهر و سراسر جهان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهران ممدانی، شهردار نیویورک امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: میلاد پیامبر (ص) را به مسلمانان شهر نیویورک و سراسر جهان تبریک می‌گوییم.

شهردار نیویورک ادامه داد: امروز، ما یاد و میراث ماندگار پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) را گرامی می‌داریم؛ شخصیتی که آموزه‌ هایش در باب مهرورزی، سخاوت، عدالت، ایمان و خدمت‌ رسانی، بیش از ۱۴۰۰ سال الهام‌ بخش جوامع بوده است.

پیام تبریک شهردار نیویورک به مناسبت ولادت پیامبر اسلام

زهران ممدانی، سپس ادامه داد: در اینجا، در شهر نیویورک، سیره و منش آن حضرت به ما یادآوری می‌ کند که توجه به یکدیگر، پذیرش تنوع و خدمت به جامعه، ما را در مسیر ساختن شهری بهتر برای همه، قوی‌ تر می‌ سازد. برای تمامی کسانی که این مناسبت را جشن می‌ گیرند، شادی، صلح و برکت آرزو می‌ کنیم.

کد مطلب 6928803

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