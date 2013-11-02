صادرات خراسان جنوبی 7 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع ظهر شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برترخراسان جنوبی با بیان اینکه صادارت بازراچه های استان در سال جاری کاهش داشته است، افزود: ترانزیت استان از 40 دستگاه به 60 دستگاه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه 30 مصوبه توسط هیات دولت برای رونق بخش صادارات مصوب شده است، افزود: این مصوبات شامل شرایط تسهیل صدور پراوانه، اولویت های سرمایه گذاری، حذف کد شبنم است که به استانها جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد جمعیت غیر شهرنشین هستند؛ ادامه داد: افراد با دریافت کارت پیله وری می توانند از 450 کیاومتر مرز مشترک با افغانستان استفاده کنند.

به گفته وی از جمعیت 750 هزار نفری خراسان جنوبی 250هزار نفر می توانند کارت پیله وری دریافت کنند.

مدیریت سنتی بنگاها دلیل عقب ماندگی صادرات در عرصه رقابت است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به مدیریت سنتی بنگاه های اقتصادی خرد در چرخه اقتصاد گفت: بنگاههای سنتی راه خوبی برای رقابت با بازاریابان حرفه ای که متناسب با نیاز بازارفعالیت می کنند، در عرصه تجارت نیست.

جمیع مشکلات عرصه صادرات را در سه سطح معرفی کرد و گفت: این مشکلات درسطح بین المللی، ملی و بنگاههای خرد وجود دارد.

وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در سطح بین الملی بیان کرد: این مشکلات از قبیل تبادل ارز، محدودیت های حمل و نقل، نبود کانتینر به اندازه کافی و مشکلات تردد است.

جمیع به برخی از مشکلات در سطح ملی اشاره کرد و افزود: بی ثباتی محیط اقتصاد کلان، تورم بالا، عدم ثبات در تصویب قوانین مقرراتی از جمله سختیهای صادرکنندگان در سطح ملی است.

وی در سطح خرد وجود بنگاه بهروری نیروی انسانی اشاره کرد و عنوان کرد: این بنگاهها بهره وری نیروی انسانی و سرمایه دارنی که قیمت تمام شده را پیش بینی می کنند که در استانهای محروم به چشم می خورد.

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان جنوبی از ایجاد بانک در پایانه مرزی استان خبر داد وبیان کرد: مراحل اول این بانک به پایان رسیده است و امکانات زیر ساختی خوبی فراهم شده است.