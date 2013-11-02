۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵

قبل از بازی با سایپا؛

استقلال با 18 بازیکن تمرین کرد/ فریاد قلعه‌نویی بر سر عمران‌زاده

تیم فوتبال استقلال آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با سایپا با حضور 18 بازیکن برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فردا یکشنبه در بازی معوقه هفته پانزدهم لیگ برتر خود در شهر کرج به مصاف تیم سایپا خواهد رفت. آبی پوشان از ساعت 15 امروز آخرین تمرین خود را برای این مسابقه در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار کردند.

در تمرین امروز فقط 18 بازیکن استقلال حاضر بودند و خسرو حیدری، سیاوش اکبرپور، آندرانیک تیموریان، هاشم بیگ‌زاده و لاوره در آن حضور نداشتند. بارش باران مانع حضور هواداران در کمپ حجازی شده بود و حدود 12 تماشاگر این تمرین را از نزدیک تماشا کردند.

بازیکنان استقلال تمرین سبکی را در دستور کار داشتند. آنها بعد از دویدن و گرم کردن بدن‌هایشان آقا وسط بازی کردند و شوت از راه دور و سانتر از کناره‌ها را انجام دادند. در برنامه سانتر از کناره‌ها، عملکرد حنیف عمران‌زاده به گونه‌ای بود که قلعه نویی ابتدا سر این بازیکن داد و فریاد کرد.

بازیکنان استقلال ساعت 12 فردا به کرج می‌روند و ساعت 15 به مصاف سایپا خواهند رفت.

