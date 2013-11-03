تساوی سایپا و استقلال در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال بین تیم‌های سایپا و استقلال در حال برگزاری است. در این بازی که از ساعت 15 امروز به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه انقلاب کرج در حال ‌برگزاری است دو تیم در پایان نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند.

سایپا که با اعتماد به نفس بازی را شروع کرده بود اولین خطر جدی این دیدار را روی دروازه حریف ایجاد کرد. هنوز هفت دقیقه از شروع این دیدار نمی‌گذشت که ابراهیم صادقی از میانه زمین به حرکت در آمد و به راحتی از میان مدافعان استقلال عبور کرد و با رحمتی تک به تک شد اما ضربه نهایی را چندان خوب نزد تا دروازه‌بان استقلال یک موقعیت مسلم گلزنی را از کاپیتان حریف دفع کند.

در دقیقه 20 بازی نیز آرش برهانی فرصت داشت از عمق مدافعان حریف فرار کند اما تکل به موقع مدافع حریف مانع از این اتفاق شد. یک دقیقه بعد شهباززاده از گوشه راست محوطه جریمه استقلال شوت سنگینی را روانه دروازه حریف کرد که رحمتی آن را مشت کرد.

در ادامه بازی دو تیم بیشتر در میانه میدان جریان داشت. قلعه‌نویی قبل از اینکه یک سوم از زمان بازی سپری شود قاضی را جایگزین عابدینی کرد اما این تغییر تا پایان نیمه نخست ثمری نداشت و در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

استقلال در این دیدار سیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، حنیف عمران‌زاده، فردین عابدینی(28- محمد قاضی)، علیرضا نیکبخت واحدی، ساموئل، احمد جمشیدیان، پژمان نوری، محمدمهدی نظری و آرش برهانی به میدان رفت.