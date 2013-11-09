ایران و غرب به دنبال حل اختلافات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "والتر پوش" کارشناس آلمانی خاورمیانه در مورد مذاکرات هسته ای نمایندگان ایران و کشورهای 1+5 در ژنو گفت: هر دو طرف به دلایل مختلف به این نتیجه رسیده اند که رویارویی بیش از این قابل ادامه دادن نیست. پوش در گفتگو با روزنامه "فرایه پرسه" ادامه تنش در روابط ایران و غرب را بی دلیل دانست و تاکید کرد از همین رو است که تلاش ها در راستای از میان برداشتن موانع است.

این کارشناس آلمانی اظهار داشت: آمریکایی ها تلاش خود برای منزوی کردن ایران را متوقف کرده و مقامات این کشور را متقاعد کرده اند که به دنبال تغییر نظام نیستند. به گفته وی ایران نیز شروط خود را دارد و به راحتی حاضر به مصالحه نیست.

پوش در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد 1+5 در تابستان سال 2008 را حائز اهمیت دانست که در آن نحوه توافق با ایران از طریق کاهش تحریم ها در قبال توقف غنی سازی اورانیوم مورد اشاره قرار گرفته بود. به اعتقاد این کارشناس غرب در حال حاضر با دولت مجرب و ثابت قدمی مواجه است که حمایت ملت ایران را نیز به همراه خود دارد و تمام این ها نکات مثبت مذاکرات این دوره است.

تحولات سوریه موضوع بعدی گفتگوی پوش با روزنامه آلمانی بود. وی با اشاره به فعالیت سلفی های افراطی در سوریه تاکید کرد ایران و آمریکا هر دو مخالف به قدرت رسیدن گروههای افراطی در این کشور هستند و این موضوع هدف مشترکی برای دو کشور است.