به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، زهران ممدانی شهردار نیویورک امروز چهارشنبه به مناسبت سومین سالگرد عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی، بیانیه‌ای صادر کرد.

شهردار نیویورک اقدامات رژیم صهیونیستی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را مصداق نسل‌کشی توصیف کرده است.

در بیانیه روز چهارشنبه وی آمده است که این رنج نه در آن روز آغاز شد و نه در آن روز پایان یافت، بلکه «با نسل‌کشی ویرانگر و مداوم اسرائیل در غزه ادامه یافته است.» این رنج نه در آن روز آغاز شد و نه در آن روز پایان یافت؛ بلکه با نسل‌کشی ویرانگر و مداوم اسرائیل در غزه ادامه پیدا کرد؛ نسل‌کشی‌ که طی آن بیش از ۷۴ هزار فلسطینی از جمله بیش از ۲۱ هزار کودک کشته (شهید) شده‌اند. حتی پس از برقراری آتش‌بس ادعایی، بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی دیگر جان باختند. این رنج با هر بمبی که اسرائیل بر سر آمبولانس‌های منتظر در مقابل بیمارستان‌ها می‌ریزد، با هر حمله پهپادی که ساختمان‌های مسکونی یا خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد، و با هر محموله کمک غذایی که در گذرگاه‌های مرزی بازگردانده می‌شود، تشدید شده است. بسیاری از اهالی نیویورک با این اندوه جانکاه دست‌ به‌ گریبان‌اند و ما نیز در کنار آن‌ها سوگواری می‌کنیم؛ آن هم در حالی که می‌دانیم پول مالیات‌های ما صرف تأمین مالی این جنایات جنگی می‌شود. پس از گذشت ۳ سال، ما نباید تن به پذیرش دنیایی بدهیم که در آن اشغالگری و آپارتاید ادامه دارد، جنایات جنگی بی‌پاسخ می‌مانند و دولت فدرال ما با هر محموله تسلیحاتی، همچنان در این جنایات شریک است.