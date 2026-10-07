به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز احداث ایستگاه‌های «چهل اختران» و «عماریاسر» مترو قم با اشاره به نقش مجموعه‌های مختلف در پیشبرد طرح‌های شهری افزود: اجرای پروژه‌های عمرانی تنها با فعالیت یک مجموعه به نتیجه نمی‌رسد و در این مسیر دستگاه‌ها و مجموعه‌های متعددی در کنار مدیریت شهری قرار دارند که همکاری و حمایت آنان در پیشبرد طرح‌ها قابل تقدیر است.



شهردار قم ادامه داد: مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) نیز از مجموعه‌هایی است که در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر قم مشارکت دارد و لازم است از مدیران و مسئولانی که برای پیشبرد این طرح‌ها تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی شود.



عظیمی با بیان اینکه خدمت به مردم محور اصلی فعالیت مدیریت شهری است، تصریح کرد: همه اقداماتی که در مجموعه مدیریت شهری دنبال می‌شود باید در مسیر خدمت به مردم قرار داشته باشد و نتیجه تلاش‌ها و همکاری‌های انجام شده در نهایت باید به شهروندان قم بازگردد.



وی خاطرنشان کرد: آنچه در شرایط کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد، حفظ و استمرار یکصدایی و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی است و نباید این همراهی محدود به یک مقطع یا یک پروژه باشد.



شهردار قم گفت: هنگامی که مجموعه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و با هدفی مشترک حرکت می‌کنند، زمینه برای پیشبرد بهتر امور و اجرای طرح‌های شهری فراهم می‌شود.



عظیمی افزود: همکاری و همراهی میان مجموعه‌های مختلف مدیریتی می‌تواند به اجرای منسجم‌تر پروژه‌های عمرانی کمک کند و روند انجام طرح‌های مهم شهر را به شکل مطلوب‌تری پیش ببرد.



وی با قدردانی از همراهی مردم قم و تلاش کارکنان مدیریت شهری بیان کرد: از مردم شهر قم که همواره همراه مدیریت شهری هستند و همچنین از همکارانم در شهرداری و مجموعه‌های اجرایی تشکر می‌کنم.



شهردار قم با اشاره به ضرورت استمرار همکاری میان مدیریت استان و مدیریت شهری اظهار کرد: تعامل میان مدیریت استان، شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر مجموعه‌های اجرایی باید با جدیت ادامه پیدا کند تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم استفاده کرد.



عظیمی ادامه داد: همراهی و هماهنگی میان این مجموعه‌ها زمینه را برای دنبال کردن پروژه‌های مهم شهر فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش سرعت اجرای طرح‌ها و ارتقای کیفیت اقدامات عمرانی منجر شود.



وی افزود: هدف همه مجموعه‌هایی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، خدمت به مردم است و با حفظ این رویکرد و تقویت همکاری‌ها می‌توان اقدامات مؤثرتری برای شهر قم انجام داد.



شهردار قم در پایان گفت: امیدواریم با تداوم این همکاری و همراهی بتوانیم در کنار یکدیگر خدمتگزاران شایسته‌ای برای مردم قم باشیم و پروژه‌های مهم شهر را با سرعت و کیفیت بیشتری به سرانجام برسانیم.