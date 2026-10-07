به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر امروز چهارشنبه در شورای اداری لرستان ضمن قدردانی از پشتیبانی‌ها و همراهی‌های استاندار لرستان اظهار داشت: مهندس شاهرخی همواره در کنار نیروهای انتظامی و پشتیبان آنان بوده و این تلاش‌ها نمونه‌ای از وحدت و همراهی ملی در انجام وظایف است.

وحدت و همدلی؛ زمینه‌ساز امنیت پایدار

وی ادامه داد: این وحدت، همدلی و انسجام میان مجموعه تحت مدیریت استاندار و نیروی انتظامی، زمینه تحقق امنیت پایدار در استان را فراهم کرده است.

فرمانده انتظامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه در تأمین امنیت اظهار کرد: داشتن پلیس هوشمند، مقتدر و باکفایت، نیازمند مشارکت مردم و دستگاه‌های مسئول در حوزه انتظامی است و خوشبختانه این مشارکت در استان لرستان تحقق پیدا کرده است.

رضایتمندی مردم؛ شاخص پلیس پاسخگو

هاشمی‌فر با اشاره به ضرورت ارتقای رضایتمندی مردم از اقدامات انتظامی افزود: یکی از شاخص‌های مهم پلیس پاسخگو، توجه به مطالبات مردم است و شعار سال انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» نیز از همین مؤلفه‌ها نشأت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: توجه به مطالبات مردم و تلاش برای پاسخگویی به نیازهای آنان، از مؤلفه‌های مهم در ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس و تقویت امنیت پایدار است.

پلیس مجاهد در کنار مردم قرار دارد

فرمانده انتظامی لرستان با تشریح مؤلفه‌های پلیس مجاهد گفت: پلیس مجاهد، پلیسی مؤمن، متعهد، احترام‌برانگیز و اثرگذار در ایجاد توازن و تعادل در ارکان انتظامی و امنیتی است.

هاشمی‌فر افزود: پلیس مجاهد، پلیسی مصلح، تسهیلگر، منضبط، قانون‌گرا، مقتدر، مهربان و امین است که در کنار مردم قرار دارد و برای تأمین امنیت و خدمت به جامعه تلاش می‌کند.