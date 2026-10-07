کشف و ضبط دو قطعه اسبک دریایی در اصفهان و بازگشت به زیستگاه طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فداکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: در راستای مقابله با تخلفات مرتبط با گونه‌های آبزی حفاظت‌شده، دو قطعه اسبک دریایی کشف و ضبط شد که پس از انجام بررسی‌های لازم و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، به زیستگاه طبیعی خود در جزیره کیش بازگردانده شدند.

وی با قدردانی از همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، دفتر محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش و دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این دو قطعه اسبک دریایی که در فهرست گونه‌های در معرض خطر موضوع قانون شکار و صید قرار دارند، در عمق ۲۵ تا ۳۰ متری آب‌های مرجانی جزیره کیش صید و به‌صورت غیرمجاز عرضه شده بودند.

فداکار ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد فرد متخلف علاوه بر تبلیغ و عرضه اسبک‌های دریایی، نسبت به خرید و فروش سایر گونه‌های آبزی مشمول مقررات حفاظتی قانون شکار و صید، از جمله انواع سفره‌ماهیان و گونه‌های وابسته به زیستگاه‌های مرجانی نظیر لاین‌فیش، مرجان بشقابی و بیوراک نیز در فضای مجازی اقدام می‌کرده است.

وی اظهار کرد: اسبک‌های دریایی پس از کشف و ضبط، در شرایط قرنطینه و تحت مراقبت در آکواریوم نگهداری شدند تا پس از انجام بررسی‌های لازم و اطمینان از مناسب بودن شرایط، برای بازگشت به زیستگاه طبیعی آماده شوند.

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اسبک‌های دریایی پس از انتقال به جزیره کیش، توسط واحد محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش در زیستگاه اصلی و در عمق حدود ۳۰ متری آب رهاسازی شدند.

فداکار در ادامه از کشف و ضبط محموله‌ای حدود ۳۲ تنی شامل بیش از ۳۹۰ قطعه کوسه‌ماهیان از گونه‌های مختلف در منطقه بندر خمیر خبر داد و گفت: این محموله در جریان بازرسی‌های انجام‌شده توسط یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و مأموران انتظامی کشف و ضبط شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، تعدادی از کوسه‌های کشف‌شده به‌صورت کامل و سالم و تعدادی دیگر به شکل قطعه‌قطعه‌شده و آماده حمل و انتقال بودند.

فداکار با اشاره به اهمیت کوسه‌ماهیان در اکوسیستم‌های دریایی گفت: کوسه‌ماهیان از گونه‌های مهم زیست‌بوم‌های دریایی به شمار می‌روند و حفاظت از آنها به دلیل نقش مؤثرشان در حفظ تعادل و سلامت زیست‌بوم‌های دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعدادی از گونه‌های کشف‌شده نیز در فهرست گونه‌های مشمول حمایت و حفاظت ملی قرار دارند و هرگونه صید، نگهداری و جابه‌جایی غیرمجاز آنها علاوه بر تبعات قانونی، خسارت قابل توجهی به محیط زیست وارد می‌کند.

وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، خسارت وارده به محیط زیست برای هر یک از این کوسه‌ها حدود ۳۹۴ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال برآورد شده و در مجموع، ارزش خسارت وارده ناشی از این اقدام غیرقانونی بالغ بر ۱۵۳ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال تخمین زده می‌شود.

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پرونده این تخلف برای انجام پیگیری‌های قانونی و صدور دستورات مقتضی به مرجع ذی‌صلاح در استان هرمزگان ارجاع شده است و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برخورد با قاچاق و برداشت غیرمجاز گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید دریایی را با جدیت دنبال می‌کند.

فداکار در پایان بر ضرورت تشدید نظارت بر صید و جابه‌جایی غیرمجاز کوسه‌ماهیان و سفره‌ماهیان و افزایش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای حفاظت از ذخایر و تنوع زیستی دریایی کشور تأکید کرد.