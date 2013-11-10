امتیاز میزبانی بدون حضور تماشاگر معنا ندارد/ رای کمیته انضباطی ناعادلانه ولی قابل احترام است

محمد حسین ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم نفت و گاز گچساران یکی از مهره های قوی خود که همان حمایت تماشاگران در بازیهای خانگی بوده است را در این بازی در اختیار ندارد.



ضیایی بیان داشت: تماشاگران گچساران براساس نظر تیم های مهمان در این شهر میزبانان خوبی بوده اند و رای کمیته انضباطی برخلاف نظر بسیاری از تیم های مهمان است.

وی همچنین رای کمیته انضباطی در خصوص کسر یک امتیاز از تیم نفت گچساران را ناعادلانه و درعین حال قابل احترام دانست و افزود: در حکم ابلاغ شده به باشگاه دلیل این جریمه فحاشی تماشاگران گچساران عنوان شده است.

سرمربی تیم فوتبال نفت گچساران با انتقاد از نحوه گزارش تیم نظارت بازی در خصوص فحاشی تماشاگران تیم نفت اظهارداشت: در صورتی کمیته انضباطی می توانست این حکم را صادر کند که در هیچ کدام از ورزشگاه های کشور تماشاگران فحاشی نکرده باشند.

ضیایی تصریح کرد: تماشاگران گچساران از ابتدای شروع فصل لیگ یک کشور میزبانان خوبی برای تیم های حریف بوده اند و این نیز بواسطه تلاش های مسئولان باشگاه و اهمیت مسابقات برای هواداران است.

گزارشهای جهت دار چهره فوتبال را زشت می کند

وی با بیان اینکه حضور تعدادی تماشاگرنما در ورزشگاه ممکن است موجب پاره ای بی احترامی ها برای هر تیمی شود، بیان داشت: ممکن است این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود و تیم ها برای کسر امتیاز از حریف تعدادی تماشاگر خود را به میان تماشاگران حریف فرستاده و فحاشی کنند که امتیاز کسر شود.

بازیکن سالهای دور فوتبال کشور فرهنگ سازی برای پاک سازی سکوهای ورزشگاه را با اینگونه اقدامات به ضرر بسیاری از تیم های گمنام و جویای نام دانست و افزود: اعمال نظرهای شخصی و نوشتن گزارش های جهت دار در جهت تخریب یک تیم، چهره فوتبال را در جامعه زشت جلوه می دهد.

ضیایی همچنین در خصوص بازی امروز مقابل تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان اظهارداشت: این تیم یکی از تیم های خوب گروه ب مسابقات لیگ دسته اول است و با شناخت خوبی از این تیم به میدان خواهیم رفت.

وی ترکیب تیم در بازی یکشنبه بعدازظهر مقابل آلومینیوم هرمزگان را یک ترکیب هجومی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر به غیر از "علی رعیت" و "حسین خسروی" مصدوم دیگری در تیم نداریم.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران طی حکمی از سوی کمیته انضباطی فوتبال بدلیل آنچه فدراسیون آن را فحاشی تماشاگران گزارش کرده به دوجلسه محرومیت از حضور تماشاگر، کسر یک امتیاز و 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.