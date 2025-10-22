آینده تیم نفت و گاز گچساران در گرو دریافت مجوز ملی

حمید کمایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، با تک گل زده در ورزشگاه خانگی خود، موفق شد تیم داماش گیلان را شکست دهد، اظهار کرد: این دیدار پس از مدت‌ها با حضور پرشور تماشاگران، به‌ویژه بانوان گچسارانی، برگزار شد و حال‌وهوایی خاص به ورزشگاه بخشید.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیم فوتبال نفت و گاز گچساران، تاکید کرد: خوشبختانه تیم ما با ارائه یک بازی هماهنگ و روحیه‌مند، توانست سه امتیاز حساس را از آن خود کند.

رئیس هیئت فوتبال گچساران تصریح کرد: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده تا این هفته، نفت و گاز گچساران باید با ۲ پیروزی و ۴ تساوی، ۱۰ امتیاز در جدول داشته باشد و در رده یازدهم قرار گیرد اما متأسفانه به دلیل کسر ۳ امتیاز ناشی از نداشتن مجوز ملی باشگاه، در حال حاضر در جایگاه پانزدهم قرار داریم.

کمایی با هشدار نسبت به تداوم این روند تأکید کرد: اگر باشگاه تا پایان سال جاری نسبت به اخذ مجوز ملی اقدام نکند، در فصل آینده با کسر ۶ امتیاز دیگر، جریمه مالی قابل توجه و حتی خطر سقوط به دسته پایین‌تر روبه‌رو خواهیم شد. این موضوع بسیار جدی است و نباید به آن بی‌توجهی شود.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران باشگاه گفت: امیدوارم مدیریت باشگاه هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد. نباید اجازه داد تلاش بازیکنان، کادر فنی و حمایت‌های مردمی بی‌ثمر بماند.

کمایی در پایان از هواداران قدردانی کرد و گفت: این پیروزی را به هواداران گچسارانی، به‌ویژه بانوانی که پس از مدت‌ها در ورزشگاه حضور یافتند، تقدیم می‌کنم. حضور گرم آن‌ها انرژی مضاعفی به تیم داد. امیدوارم این مسیر رو به رشد ادامه یابد و شاهد درخشش بیشتر نفت و گاز گچساران در میادین ملی باشیم.