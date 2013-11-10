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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

گودرزی رای اعتماد نگیرد نیازمند مجوز رهبری هستیم

گودرزی رای اعتماد نگیرد نیازمند مجوز رهبری هستیم

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نیاز به مجوز رهبری برای ادامه فعالیت سرپرست وزارت ورزش و امورجوانان در صورت عدم اعتماد مجلس به گودرزی در جلسه یکشنبه آینده خبر داد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سوال که با توجه به پایان مهلت سرپرستی وزارت ورزش و امورجوانان در 24 آبان ماه و برگزاری جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی در 26 آبان تکلیف این وزارتخانه در روز شنبه 25 آبان ماه چیست، گفت: به لحاظ قانونی سرپرست روز شنبه 25 آبان ماه دیگر امکان هیچ اقدامی در این وزارتخانه را ندارد و امضاهای وی غیر قانونی می شود.

وی ادامه داد: اما معاونان وی تا زمانی که از سمت خود عزل نشده اند، می توانند به وظایف قانونی خود ادامه دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: می توان به دیده اغماض به این یک روز نگاه کرد اما در صورتی که مجلس روز یکشنبه آینده نیز به وزیر پیشنهادی رای اعتماد ندهد در آن زمان ادامه فعالیت سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان نیازمند مجوز از سوی رهبر انقلاب است.

 

کد مطلب 2173145

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