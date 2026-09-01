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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

پوتین: در شرایط کنونی کالاهای اساسی مورد نیاز ایران را تأمین می‌کنیم

پوتین: در شرایط کنونی کالاهای اساسی مورد نیاز ایران را تأمین می‌کنیم

پوتین در دیدار با رئیس‌ جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس سران شانگهای اعلام کرد: می‌کوشیم تا در شرایط دشوار کنونی، به ایران یاری رسانده و کالاهای اساسی مورد نیاز تهران را تأمین کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه امروز سه شنبه با مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار گفت: روسیه و ایران با وجود شرایط کنونی نظامی و سیاسی، روابط اقتصادی خود را حفظ کرده‌اند. مردم روسیه در مسیر دفاع از منافع ایران، با مردم این کشور همبستگی دارند.

ولادیمیر پوتین در این خصوص اضافه کرد: روسیه می‌ کوشد تا در شرایط دشوار کنونی، به ایران یاری رساند و کالاهای اساسی مورد نیاز آن را تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پوتین سپس در ادامه افزود: روسیه از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال کرد، با این حال آتش‌ بس شکننده است. روابط روسیه و ایران در تمامی سطوح شاهد توسعه‌ای پایدار است. ملت روسیه در مسیر مبارزه برای تأمین منافع، در کنار ملت ایران ایستاده است. بر اهمیت والای همکاری میان روسیه و ایران در حوزه بشردوستانه تأکید می‌ کنیم.

به گزارش تاس، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با مسعود پزشکیان، از وی خواست تا سلام و درود او را به رهبر جمهوری اسلامی سید مجتبی خامنه‌ای ابلاغ کند.

کد مطلب 6934537

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      6 8
      پاسخ
      درودبر،پوتین

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