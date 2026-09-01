به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه امروز سه شنبه با مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس‌جمهور روسیه در این دیدار گفت: روسیه و ایران با وجود شرایط کنونی نظامی و سیاسی، روابط اقتصادی خود را حفظ کرده‌اند. مردم روسیه در مسیر دفاع از منافع ایران، با مردم این کشور همبستگی دارند.

ولادیمیر پوتین در این خصوص اضافه کرد: روسیه می‌ کوشد تا در شرایط دشوار کنونی، به ایران یاری رساند و کالاهای اساسی مورد نیاز آن را تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پوتین سپس در ادامه افزود: روسیه از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال کرد، با این حال آتش‌ بس شکننده است. روابط روسیه و ایران در تمامی سطوح شاهد توسعه‌ای پایدار است. ملت روسیه در مسیر مبارزه برای تأمین منافع، در کنار ملت ایران ایستاده است. بر اهمیت والای همکاری میان روسیه و ایران در حوزه بشردوستانه تأکید می‌ کنیم.

به گزارش تاس، رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با مسعود پزشکیان، از وی خواست تا سلام و درود او را به رهبر جمهوری اسلامی سید مجتبی خامنه‌ای ابلاغ کند.