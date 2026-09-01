  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۷

دشمن تروریست آمریکایی اهواز و آغاجاری را هدف حمله قرار داد

دشمن تروریست آمریکایی اهواز و آغاجاری را هدف حمله قرار داد

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: نقاطی در اطراف شهرهای اهواز و آغاجاری توسط دشمن تروریست آمریکایی هدف حمله موشکی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حمله موشکی دقایقی پیش رخ داد.

وی افزود: مسئولان در حال بررسی ابعاد دقیق این تجاوز هستند و جزئیات بیشتر این حادثه متعاقبا به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 6934937

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها