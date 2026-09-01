دشمن تروریست آمریکایی اهواز و آغاجاری را هدف حمله قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حمله موشکی دقایقی پیش رخ داد.

وی افزود: مسئولان در حال بررسی ابعاد دقیق این تجاوز هستند و جزئیات بیشتر این حادثه متعاقبا به اطلاع مردم خواهد رسید.