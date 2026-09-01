دشمن تروریست آمریکایی اهواز و آغاجاری را هدف حمله قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این حمله موشکی دقایقی پیش رخ داد.
وی افزود: مسئولان در حال بررسی ابعاد دقیق این تجاوز هستند و جزئیات بیشتر این حادثه متعاقبا به اطلاع مردم خواهد رسید.
اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: نقاطی در اطراف شهرهای اهواز و آغاجاری توسط دشمن تروریست آمریکایی هدف حمله موشکی قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این حمله موشکی دقایقی پیش رخ داد.
وی افزود: مسئولان در حال بررسی ابعاد دقیق این تجاوز هستند و جزئیات بیشتر این حادثه متعاقبا به اطلاع مردم خواهد رسید.
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