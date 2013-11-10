پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در کمالشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس که به تازگی توسط گروه های تفحص شناسایی شد با حضور گسترده مردم شهیدپرور کمالشهر کرج تشییع شد.

پیکرهای مطهر این شهدا در میان حزن و اندوه فراوان مردم از مقابل مسجد جامع تا بوستان آزادگان کمالشهر تشییع و در آنجا به خاک سپرده شدند.



سرهنگ نادر ادیبی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: این دو شهید گمنام 19 و 35 ساله بودند که در عملیات والفجر هشت درسال 1364 در منطقه فاو عراق به شهادت رسیدند و پیکر مطهرشان به تازگی توسط گروههای تفحص شهدا کشف شده است.

وی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مناطقی که شهدای گمنام در آنها دفن می شود، به قطب فرهنگی معنوی تبدیل خواهند شد و برنامه های ویژه ای برای این مناطق از جمله کمالشهر کرج از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس پیش بینی شده است.



وی با قدردانی از حماسه حضور گسترده مردم کمالشهر در آیین تشییع پیکرهای شهدای گمنام دفاع مقدس، افزود: تدفین شهدای گمنام در کمالشهر با درخواست و اصرار مردم شهیدپرور این شهر انجام شد.





