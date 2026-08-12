تلف شدن حدود ۶۰ رأس دام سبک بر اثر سیلاب و بارندگی در کلیبر

مجید فرشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اثر سیلاب و بارندگیهای اخیر در ییلاقات شهرستان کلیبر، حدود ۶۰ رأس دام سبک تلف شده است.
وی افزود: دامهای تلفشده متعلق به دامداران روستای ورگهان بوده و بررسیهای لازم برای برآورد میزان خسارت وارده در حال انجام است.
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان شرقی همچنین از وارد شدن خسارت به کندوهای زنبورداران شرفآبادی خبر داد و گفت: میزان دقیق خسارتهای ناشی از سیلاب و بارندگی در حال بررسی و ارزیابی کارشناسی است.
فرشی خاطرنشان کرد: دستگاههای مسئول در حال جمعآوری و بررسی گزارشهای میدانی مربوط به خسارتهای وارده هستند و میزان نهایی خسارت پس از تکمیل ارزیابیها اعلام خواهد شد.
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