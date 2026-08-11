مسئول جدید سازمان بسیج حقوقدانان استان هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سردار حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد علیهالسلام استان هرمزگان، ضرغام علوی به عنوان مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان هرمزگان منصوب و ازخدمات محمدترابی قدردانی شد.
در این حکم، بر بهرهگیری از ظرفیت جامعه حقوقی استان، تقویت فعالیتهای تخصصی و فرهنگی، گسترش آموزشهای حقوقی، حمایت از حقوق عامه و خدمترسانی مؤثر به مردم تأکید شده است.
سازمان بسیج حقوقدانان استان هرمزگان با هدف استفاده از توان و ظرفیت وکلا، قضات، کارشناسان و سایر فعالان حوزه حقوق، در زمینه ارتقای آگاهیهای حقوقی جامعه، کمک به تحقق عدالت و ارائه خدمات مشاورهای به مردم فعالیت میکند.
این انتصاب با هدف تقویت فعالیتهای حقوقی و سازماندهی ظرفیتهای تخصصی بسیج حقوقدانان در استان هرمزگان انجام شده است.
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