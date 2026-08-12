دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی نشان میدهد آسمان استان زنجان در ساعات پیش از ظهر امروز عمدتاً صاف خواهد بود و از بعدازظهر به تدریج شرایط برای افزایش ناپایداریهای جوی فراهم میشود.
وی افزود: با افزایش ناپایداریها، پوشش ابر در مناطق مختلف استان افزایش یافته و وزش باد نیز پیشبینی میشود که در برخی مناطق میتواند به صورت موقت با وزش باد نسبتاً شدید همراه باشد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: در کنار افزایش ابر و وزش باد، احتمال وقوع رگبارهای محلی و پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق استان وجود دارد.
رحماننیا با بیان اینکه این شرایط جوی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: هرچند میزان بارشهای پیشبینیشده قابل توجه نخواهد بود، اما به دلیل ماهیت رگباری بارشها و احتمال وقوع بارشهای نقطهای، هشدار زرد هواشناسی در این زمینه صادر شده است.
وی گفت: در بارشهای رگباری ممکن است در مدت زمان کوتاهی در برخی نقاط شاهد افزایش شدت بارش باشیم، بنابراین لازم است شهروندان بهویژه هنگام حضور در مناطق مرتفع، مسیرهای کوهستانی و فضاهای باز، به تغییرات شرایط جوی توجه داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از کاهش نسبی دمای هوا خبر داد و افزود: از امروز دمای هوا در استان به صورت نسبی کاهش پیدا خواهد کرد و از شدت گرمای هوا کاسته میشود.
رحماننیا خاطرنشان کرد: کاهش دما در روزهای پیشرو موجب تعدیل نسبی شرایط گرمایی استان خواهد شد و در کنار آن، ناپایداریهای جوی به شکل افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبارهای محلی و رعدوبرق ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: با توجه به صدور هشدار زرد هواشناسی، لازم است شهروندان و دستگاههای مرتبط نسبت به اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند و در صورت تشدید شرایط جوی، تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.
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