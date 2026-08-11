  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵

فرار ناگهانی فرماندهان ارشد سعودی از «سقطری» از ترس حملات ارتش یمن

فرار ناگهانی فرماندهان ارشد سعودی از «سقطری» از ترس حملات ارتش یمن

منابع مطلع از فرار شماری از فرماندهان ارشد نیروهای سعودی موسوم به «۸۰۸» از جزیره سقطری یمن و انتقال آنها از طریق فرودگاه این جزیره به مقصدی نامعلوم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع یمنی اعلام کردند که شماری از فرماندهان نظامی سعودی شامگاه دوشنبه، از پایگاه نیروهای «۸۰۸» در جزیره سقطری یمن فرار کرده و از طریق فرودگاه شهر حدیبو، مرکز این مجمع‌الجزایر، جزیره را ترک کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، مقصد این فرماندهان مشخص نیست و گفته می‌شود آنها از بیم هدف قرار گرفتن مقر فرماندهی نظامی خود توسط یگان موشکی و پهپادی ارتش یمن، سقطری را ترک کرده‌اند.

منابع مذکور همچنین اعلام کردند که فرار این فرماندهان پس از ورود شماری از فرماندهان نظامی سعودی از پایگاه «جبل النار» صورت گرفته است؛ پایگاهی که طی دو روز گذشته در حومه المخا هدف حملات موشکی و پهپادی نیروهای صنعاء قرار گرفته بود.

در همین حال، «هاشم السقطری» استاندار سقطری در دولت یمن، طی ساعات گذشته از مردم این مجمع‌الجزایر و دیگر مناطق تحت اشغال خواست در برابر حضور و اقدامات عربستان سعودی ایستادگی کنند و به «قیمومیت» ریاض بر این مناطق خواند، پایان دهند.

وی همچنین بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر فراخوان‌هایی که با هدف ایجاد توطئه صورت می‌گیرد، تأکید کرد.

کد مطلب 6914751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      2 0
      پاسخ
      این نیرو ها با پیمان سه جانبه میخواهند در مقابل صهیونیسم اسرائیل بایستند ایرانی است که در پشت پدافند که میداند چند ثانیه دیگر موشک به آن میخورد میماند و پدافند منفجر میشود ولی تا آخرین لحظه میماند و یا پشت لانچر که دارد مورد هدف قرار میگیرد میماند و شلیک میکند و او به همراه لانچر مورد هدف قرار میگیرد ایرانی هرگز نمیترسد
    • IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      2 0
      پاسخ
      ببینیم کمک وسنت الهی را وبه خواست خدا نظامیان سعودی از همه یمن فرار خواهند کرد واین کشور انشالله استقلال کامل خود را به دست خواهد اورد وازادی خواهی در سراسر جهان به زودی گسترش خواهد یافت وحقارت وشکست ستمگران روز به روز اشکارتر خواهد شد که دیری نخواهد پایید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها