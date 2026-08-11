فرار ناگهانی فرماندهان ارشد سعودی از «سقطری» از ترس حملات ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع یمنی اعلام کردند که شماری از فرماندهان نظامی سعودی شامگاه دوشنبه، از پایگاه نیروهای «۸۰۸» در جزیره سقطری یمن فرار کرده و از طریق فرودگاه شهر حدیبو، مرکز این مجمع‌الجزایر، جزیره را ترک کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، مقصد این فرماندهان مشخص نیست و گفته می‌شود آنها از بیم هدف قرار گرفتن مقر فرماندهی نظامی خود توسط یگان موشکی و پهپادی ارتش یمن، سقطری را ترک کرده‌اند.

منابع مذکور همچنین اعلام کردند که فرار این فرماندهان پس از ورود شماری از فرماندهان نظامی سعودی از پایگاه «جبل النار» صورت گرفته است؛ پایگاهی که طی دو روز گذشته در حومه المخا هدف حملات موشکی و پهپادی نیروهای صنعاء قرار گرفته بود.

در همین حال، «هاشم السقطری» استاندار سقطری در دولت یمن، طی ساعات گذشته از مردم این مجمع‌الجزایر و دیگر مناطق تحت اشغال خواست در برابر حضور و اقدامات عربستان سعودی ایستادگی کنند و به «قیمومیت» ریاض بر این مناطق خواند، پایان دهند.

وی همچنین بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر فراخوان‌هایی که با هدف ایجاد توطئه صورت می‌گیرد، تأکید کرد.