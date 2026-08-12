هوش مصنوعی با یک هزار میلیارد پارامتر به رقابت اوپن ای آی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این غول تراشه سازی جزو چند شرکت بزرگ آمریکایی است که قصد دارند مدل های متن باز ارائه کنند.

این نوع از مدل های هوش مصنوعی در سال جاری میلادی به دلیل افزایش هزینه و عرضه مدل های ارزان قیمت چینی با قابلیت هایی مشابه محصولات آنتروپیک و اوپن ای آی، توجهات زیادی را به خود جلب کرده اند.



از سوی دیگر موجی از حملات هک با دخالت عامل های هوش مصنوعی خودکار نیز توجهات به این امر را چند برابر کرده، به خصوص آنکه مدل های جدید هیچ محدودیتی در کاربردهای امنیت سایبری ندارند.

نشریه «اینفورمیشن»در گزارشی نوشته به گفته چند نفر از کارمندان توسعه این پروژه، انتظار می رود بزرگترین مدل Nemotron4 حداقل یک هزار میلیارد پارامتر داشته باشد.

انویدیا هنوز زمان عرضه Nemotron4 را اعلام نکرده و البته آموزش پایانی نیز تکمیل نشده، هرچند کارمندان مدعی هستند این مدل تا اواخر پاییز آماده است.

همچنین در گزارش نشریه مذکور ذکر شده، این شرکت آمریکایی به اظهارات پیشین خود اشاره کرده که مشغول توسعه Nemotron4است اما جزئیات آن تائید نشده است.

کاری بریسکی نائب رئیس بخش هوش مصنوعی مولد در یک بیانیه ایمیلی در این باره نوشته است: انویدیا مشغول سرمایه گذاری در Nemotron4است زیرا ما معتقدیم هر شرکت و هر کشور نیازمند مدل های باز پیشرو و قابل دسترسی است تا ایمنی و امنیت را تقویت کند، نوآوری را سرعت بخشد وبنیادی قابل اتکا برای نسل های آینده فراهم کند.