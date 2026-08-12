https://mehrnews.com/x3cN25 ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴ کد مطلب 6914883 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴ نوای «یا رسولالله یا حسن(ع)» در عزاداری یاسوج یاسوج- نوای «یا رسولالله یا حسن(ع)» در عزاداری مردم یاسوج طنینانداز شد. دریافت 150 MB کد مطلب 6914883 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تعزیه خوانی در یاسوج برگزار شد برگزاری مراسم عزاداری در شهر یاسوج/ حضور پررنگ دسته های عزاداری جمهوری اسلامی حسن نیت خود را در مذاکرات ژنو به اثبات رساند عزاداری یاسوجی ها در سالروز رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) عزاداری مردم یاسوج در سالروز رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در یاسوج برچسبها یاسوج مراسم عزاداری محرم و صفر رحلت پیامبر اکرم (ص)
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