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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

نوای «یا رسول‌الله یا حسن(ع)» در عزاداری یاسوج

نوای «یا رسول‌الله یا حسن(ع)» در عزاداری یاسوج

یاسوج- نوای «یا رسول‌الله یا حسن(ع)» در عزاداری مردم یاسوج طنین‌انداز شد.

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کد مطلب 6914883

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