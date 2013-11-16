به گزارش خبرنگار مهر، پس از انجام تغییرات صورت گرفته در کادر فنی تیم فوبال ذوب‌آهن اصفهان، که شامل "محمد یاوری" و "هاشم سلطانی" دستیاران اول و دوم "لوکا بوناچیچ" و همچنین "هاروت آبراهامیان" مربی دروازه‌بان‌ها و "امیرحسین شریفیان پور" پزشک تیم شد، رسانه‌های مختلف به گمانه‌زنی در این خصوص پرداختند.

طبق اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، برخی رسانه‌ها بر اساس شنیده‌ها و شایعات مرسوم در فوتبال حرفه‌ای ایران، این تغییرات را به مسائل بدون پایه و اساس ربط داده و با شاخ و برگ دادن به این تغییرات طبیعی و معمول، خواسته و ناخواسته به ایجاد حاشیه‌سازی علیه خانواده بزرگ ورزش ذوب‌آهن می‌پردازند.

در هر حال تغییرات انجام شده بدون هیچگونه مسائل پیرامونی و بر اساس هم فکری و تعامل اعضای هیات مدیره، مدیرعامل باشگاه، معاونت فنی ورزشی باشگاه، لوکا بوناچیچ سرمربی تیم فوتبال، در راستای بهینه‌سازی شرایط تیم فوتبال در نیم فصل دوم دوره سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و بر اساس خواسته‌های منطقی سرمربی تیم فوتبال انجام پذیرفته است. این باشگاه هر گونه اخبار و حواشی غیر رسمی دیگری در مورد این تغییرات منطقی و طبیعی را به شدت تکذیب می‌کند.

بدیهی است از تمامی رسانه‌های وزین خبری و گروهی، اعم از روزنامه‌ها و نشریات و همچنین خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و اطلاع رسانی انتظارداریم اخبار و اطلاعات مربوط به تیم فوتبال و دیگر اخبار باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن را از طریق روابط عمومی و امور بین‌الملل و خصوصا مدیریت رسانه‌ای این باشگاه دریافت و با اطلاع رسانی صادقانه و صریح و البته انتقادات و پیشنهادات راهگشا و نه مخرب و مغرضانه، این باشگاه پرافتخار و قدیمی که در چند سال اخیر بحران‌های سختی را پشت سر گذاشته، را برای رسیدن به اهداف بلند مدتش یاری کنید.