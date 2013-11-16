ارائه پیشنهاد تغییر نام روستاهای "سیه سران و لیورجان" به مهدی شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مختار سیفی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به جهت تقدس نام مهدی(عج) در بین اقشار مختلف جامعه و از سوی دیگر به دلیل نامگذاری شهرهای علمدار و گرگر به نام هادیشهر، پیشنهاد نامگذاری لیورجان و سیه سران به نام مهدی شهر امری مبارک و زمینه ای برای تقویت مسائل فرهنگی و ادبی در نامگذاری شهرها و تکریم ارزش های دینی خواهد بود.

سیفی افزود: بعد از قطعی شدن تبدیل این روستاها به شهر و انجام مراحل قانونی این نامگذاری صورت می گیرد.

وی با اشاره به آیین و سنتهای مذهبی این منطقه گفت: عزاداری مردم روستاهای سیه سران و لیورجان که با اتحادی ویژه و با برگزاری آئین علم گردانی برگزار می شود، در سال گذشته جزو هفت آیین عزاداری آذربایجان شرقی در ششمین اجلاس سراسری شورای عالی ثبت کشور با موضوع بررسی پرونده های آیین های عاشورایی، تصویب و به ثبت رسید.

فرماندار شهرستان جلفا عزاداری های شهرستان جلفا را به دور از بدعتهای نامناسب عزاداری از جمله قمه زنی و سایر حرکات به دور از شأن عزادار حسینی خواند و افزود: باید به این نکته توجه کنیم که تقویت شور و شعور حسینی لازمه قدم برداشتن در راه شهدای کربلا است.

سیفی تاکید کرد: وجود شور و شعور در عزای امام حسین(ع) و آگاهی از اهداف آنحضرت برای قیام که همان زنده نگه داشتن ارزش های الهی بویژه امر به معروف و نهی از منکر بوده است موجب کاهش مشکلات اجتماعی در جامعه خواهد شد.