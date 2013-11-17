به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از بازگشت از اوکراین و در پایان تمرین امروز یکشنبه استقلال در جمع خبرنگاران درباره حضورش در کشور اوکراین و تماشای بازی این تیم با فرانسه اظهار داشت: جا دارد از دوستان عزیزی که باعث شدند به این سفر برویم تشکر کنم. این مسابقه درس خوبی بود. به نظرم تماشای بازی اوکراین با فرانسه یک کلاس آموزشی بود و حتی از خیلی از کلاس‌های مربیگری بهتر بود.

وی درباره وضعیت تیم فوتبال استقلال در مدت سفرش به اوکراین و تمرین نصفه و نیمه آبی پوشان تاکید کرد: من دقیقه به دقیقه از وضعیت تیم اطلاع داشتم. اینطور نیست که وقتی به سفر برویم از همه چیز بی خبر باشیم. همه کارها هماهنگ و برنامه ریزی شده است. اگر هم تیم ما با پنج نفر تمرین کرده، به خاطر یکسری از مشکلاتی بوده که داشته‌ایم.

سرمربی استقلال در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلیل غیبت ساموئل در تمرین این تیم، خاطرنشان کرد: این بازیکن هنوز مشکل گذرنامه دارد که حل نشده. ما با مدیربرنامه های ساموئل صحبت کردیم و قرار شده است تا وی روز سه شنبه سر تمرین باشد.

قلعه نویی همچنین درباره عملکرد استقلال در نیم فصل اول و میزان رضایتش از کار شاگردانش تصریح کرد: من از خود استقلال راضی نیستم ولی از با توجه به شرایطی که داشتیم، از تیم راضی هستم! چون ما تیم را به صورت کامل در اختیار نداشتیم و برنامه‌های بدنسازی و ریکاوری را خوب انجام ندادیم. از این نظر نتایج ما ایده آل بوده است ولی استقلال مد نظر ما این نبوده. در نیم فصل دوم خیلی از بازی‌های ما در تهران برگزار می‌شود و اگر با تمام نفراتی که داریم بازی کنیم می‌توانیم نتایجبهتری بگیریم.

وی ادامه داد: البته لیگ امسال نسبت به سال گذشته ضعیف‌تر است. شاید این مسئله یک مقدار به خاطر کیفیت پایین زمین‌ها باشد.

سرمربی استقلال در خصوص اینکه آیا باشگاه استقلال بازیکنان مد نظرش را در نیم فصل جذب کرده است یا خیر، گفت: من یک لیستی را به باشگاه داده‌ام و آنها هم دنبال بازیکنان هستند. در نیم فصل دوم جذب بازیکنان سخت‌تر است. در حال حاضر یک هافبک بازیساز و یک دفاع راست می‌خواهیم تا تیممان کامل شود.

قلعه نویی در پاسخ به این سئوالی مبنی بر مخالفت سازمان لیگ با درخواست باشگاه استقلال برای تعویق بازی با ملوان هم تاکید کرد: درخواست ما از سازمان لیگ منطقی است. حرف ما این است که وقتی آخرین بازی لیگ را با تراکتورسازی انجام داده‌ایم نباید اولین بازی را هم در نیم فصل دوم آغاز کنیم. خوشبختانه مسئولان سازمان لیگ خودشان اهل فن هستند. خواسته ما منطقی است چون می‌خواهیم در این دو هفته بدنسازی کنیم. البته اگر با درخواست ما موافقت هم نشود به نظر سازمان لیگ تمکین می‌کنیم.

وی درباره انتخاب محمود گودرزی به عنوان وزیر ورزش و جوانان هم یادآور شد: خوشحالم که دولت تدبیر و امید کامل شد. همچنین خوشحالم که تکلیف وزیر ورزش هم روشن شد. به گودرزی تبریک می‌گویم و امیدوارم وی نگاه ویژه‌ای به استقلال و پرسپولیس دو سرمایه فوتبال ایران داشته باشد.

قلعه‌نویی در پایان درباره حضور جواد نکونام در فهرست سه بازیکن برتر سال آسیا هم گفت: این باعث خوشحالی است و باید به نکونام تبریک گفت. البته این امکان هم بود که بازیکنان بیشتری در این فهرست داشته باشیم!