نیم فصل اول 9 میلیارد وارد باشگاه استقلال شد/ امیدواریم مشکلات حل شود

احمد شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نشست هیات مدیره باشگاه استقلال ضمن بیان مطلب فوق، گفت: جلسات هیات مدیره استقلال به صورت منظم برگزار شده و در آن مسائل مختلفی از جمله مباحث مالی، نقل و انتقالات، پشتیبانی‌ها، مسائل اجرایی و بحث‌های مدیریتی باشگاه پیگیری می‌شود.

وی در خصوص مشکلات مالی و اعتراض بازیکنان به این مساله اضافه کرد: در نیم فصل نخست نسبتا رقم خوبی وارد باشگاه شده که طبق گزارش‌های مدیرعامل نزدیک به 9 میلیارد تومان است، البته تقسیم بندی و ریز هزینه‌ها قطعا در انتهای فصل توسط مدیرعامل ارائه خواهد شد. برای تامین منابع مالی جهت نیم فصل دوم هم اقدامات خوبی برنامه‌ریزی شده که به زودی انجام می‌شود، هر چند مشکلات کوچکی وجود دارد که امیدواریم حل شود.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در مورد اینکه منابع مالی استقلال جهت جذب بازیکنان و برنامه‌های تیم در نیم فصل دوم از چه جایی تامین خواهد شد، تاکید کرد: همانند نیم فصل نخست بخش کلانی از آن توسط وزارت ورزش و جوانان، اسپانسر، حق پخش و بلیت فروشی تامین خواهد شد. بخشی از این درآمدها را در نیم فصل نخست دریافت کردیم و به صورت طبیعی مابقی آن را در نیم فصل دوم دریافت خواهیم کرد.

وی در خصوص انتقاد هواداران از جذب بازیکنان جدید خصوصا مهرداد اولادی خاطرنشان کرد: اینکه چه بازیکنی جذب شود بستگی به نظر کادر فنی دارد. پس از اعلام نظر کادر فنی اقدامات مدیریتی برای جذب بازیکن آغاز می‌شود. اولادی هم بازیکن خوبی است که با تشخیص کادر فنی و اقدامات مدیرعامل به استقلال پیوست.

شهریاری ادامه داد: استقلال تیم باشخصیت و بزرگی است و قطعا تلاش اصلی مدیریت باشگاه در ابتدای فصل حفظ استخوان‌بندی تیم بود زیرا برای ادامه موفقیت نباید اسکلت اصلی تیم دچار تغییر و تحول شود. البته بازیکنان مطرح دنیا که به تیم جدید می‌روند، برای هماهنگی با سایر نفرات نیاز به زمان دارند اما قطعا کادر فنی برنامه های خاصی را از جذب نفرات جدید دارد تا نقاط ضعف تیم برای نیم فصل دوم را برطرف کند.

وی در مورد انتخاب گودرزی به عنوان وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: باید رای اعتماد مجلس به آقای گودرزی را به همه خانواده ورزش تبریک گفت. وزارت ورزش و جوانان مهمترین وزارتخانه‌ها بود که بعد از گذشت سه ماه از تشکیل دولت جدید، وزیر آن انتخاب نشده بود که خدا را شکر این اتفاق افتاد.

عضو هیات مدیره استقلال در پایان در مورد اینکه آیا وزیر جدید ممکن است تغییراتی را در هیات مدیره باشگاه ایجاد می‌کند، گفت: گودرزی هم تجربه علمی و هم مدیریتی داشته و آشنایی کامل با خانواده ورزش دارد. امیدوارم با عملکرد ایشان اتفاقات خوبی در ورزش ایران رقم بخورد. ضمن اینکه هر فردی قطعا برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای خودبرنامه‌ریزی کرده و اجرایی خواهد کرد.