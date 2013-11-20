رونمایی از پوستر "سر به مهر" با حضور لیلا حاتمی

محمدرضا شفیعی در اینباره به خبرنگار مهر گفت: جمعه اول آذر ساعت 19 تا 21 اکران خصوصی "سر به مهر" به کارگردانی هادی مقدمدوست در سینما فلسطین برگزار میشود و در این مراسم عوامل و بازیگران فیلم و تعدادی از مسئولان حضور خواهند داشت.
وی افزود: در این مراسم اکران فیلم را خواهیم داشت و از پوسترهای فیلم نیز رونمایی میکنیم. همچنین لیلا حاتمی بازیگر نقش اول فیلم نیز در این اکران حضور خواهد داشت.
در آستانه اکران عمومی این فیلم که از 20 آذر ماه در سینماهای تهران و شهرستانها روی پرده میرود، سایت آن به نشانی www.sarbemohrmovie.com آغاز به کار کرده است.
در این سایت در کنار توضیحاتی درباره این فیلم و جوایزی که به دست آورده است، گالری عکس های صحنه و پشت صحنه، تیزر، آنونس و... قابل مشاهده و دسترسی است.
"سر به مهر" داستان دختری است که برای رسیدن به خواستهای دست به دعا میشود و در این مسیر اتفاقات خوبی برای او میافتد. لیلا حاتمی، آرش مجیدی و خاطره اسدی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
فیلم سینمایی "سر به مهر" توانست سیمرغ بلورین بخش کارگردانی نگاه نو در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را برای هادی مقدمدوست به ارمغان آورد.
هادی مقدمدوست که این فیلم را به عنوان اولین فیلم بلند سینماییاش ارائه کرده است توانست نظر مثبت مخاطبان و منتقدان را جلب کند. وی سالها سابقه نویسندگی و کار در مطبوعات را دارد و پشتوانه چندین سال پژوهش به خلق "سر به مهر" استحکام بخشید.
این فیلم گرچه موضوعی اجتماعی و دینی را مطرح میکند ولی رگههایی از طنز نیز دارد که به قوت کار افزوده است. لیلا حاتمی یکی از متفاوتترین نقشهایش را در "سر به مهر" ایفا کرده است.
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