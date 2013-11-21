آموزش شوراهای اسلامی روستایی موجب ارتقای مدیریت محلی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور آشنايي شوراها با وظايف، مسئوليت ها و حدود اختيارات قانوني خود، دوره آموزشي شوراها و مديريت نوين روستايي ويژه اعضاي شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش مركزي قزوين عصر چهارشنبه در محل سالن اجتماعات فرمانداري اين شهرستان برگزارشد.



غلام طاهرخاني در این دوره آموزشی با اشاره به جايگاه شورا در قرآن بر استقلال عمل شوراها اظهارداشت: توكل به خداوند پس از عزم و تصميم گيري و آموزش لازمه پذيرش هر مسئوليتي است و شوراها بايد به وظايف و اختيارات قانوني خود و نيز مقررات مرتبط به امور شوراها اشراف کامل داشته باشند تا در اجراي وظايف خود دچار آزمايش و خطا نشوند.



مديركل دفترامور روستايي و شوراهاي استانداري با اشاره منابع اعتباري دهياريها گفت: شوراها بايد نسبت به تعيين اولويتها در اجراي پروژه هاي روستايي و برنامه ريزي كوتاه مدت و ميان مدت اقدام كنند و بر هزينه كرد اعتبارات دهياريها نظارت و اهتمام ويژه داشته باشند.



طاهرخانی تصريح كرد: آموزش شوراهاي روستايي بدون شك تاثير سازنده اي در ارتقای دانش مديران محلي و به تبع آن رشد و توسعه منطقه و حسن تعامل با مديران مياني و ارشد و ساير دستگاه هاي دولتي خواهد داشت.



مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري یادآورشد: استانداري ضمن تدوين برنامه آموزشي جامع با عنوان شوراها و مديريت نوين روستايي آن را درتمام بخش هاي استان اجرا خواهد كرد به نحوي كه تمام شوراهای اسلامي روستايي را تحت پوشش قرار دهد.

این مسئول بیان کرد: مساعدت بخشداران، كارشناسان امور دهياريها در مركز شهرستان و بخش جهت آماده سازی مقدمات و اطلاع رساني به موقع و هماهنگي و همكاري جهت حضور شوراها در موفقيت اين برنامه تاثير بسزایی خواهد داشت.



وی همچنین برای پيگيري برخي مشكلات مربوط با روستاهاي بخش مركزي قول مساعد داد.



در این جلسه بخشدار مركزي قزوين هم گزارشي از مشکلات مربوط به روستاهاي بخش مركزي و اقدامات انجام شده ارائه كرد.



در اين دوره آموزشي موضوعات و عناويني چون قانون شوراها، آئين نامه هاي اجرايي و داخلي شوراهاي اسلامي روستاها، مسئوليت هاي قانوني شورا هاي اسلامي، قوانين و مقررات مالي مرتبط با امور شوراهاي اسلامي، تعامل شوراهاي اسلامي و دهياران و مسئوليت هاي متقابل اين دو نهاد نسبت به یکدیگر، تعامل شوراهاي اسلامي با ساير دستگاههاي دولتي، نقش و مسئوليت شوراها در توسعه فرهنگي و حفظ مواريث فرهنگي، مسئوليت هاي شوراها نسبت به حفظ محيط زيست و مديريت پسماند روستايي، جلب مشاركت هاي مردمي براي اعضاي شوراهاي اسلامي مورد بحث وبررسي و تبيين دقيقي علمي قرار گرفت.



دوره آموزشي "شوراها و مديريت نوين روستايي" براي اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها در تمام بخشهاي استان قزوين از حدود يك ماه قبل آغاز شده است كه دوره اخير، آخرين روز از اين دوره بود.