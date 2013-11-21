چرخ صنایع تبدیلی پنچر است/ بادام مازندران در اصفهان مغز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به نوعي خوب نچرخيدن چرخ صنايع تبديلي، سرعت توليد را با كندي مواجه ساخته است و در برخي موارد نيز كشاورزان با نااميدي از عدم فروش مناسب و به موقع،محصولات كشاورزي را رها كرده و يا به تغيير كاربري اراضي پرداخته اند.

وجود صنايع تبديلي مي تواند عمر باغداري را افزايش داده و به نوعي ضامن بقاي باغداري بوده و از تغيير كاربري زمينهاي باغي به كشت محصولات ديگر جلوگيري كند.

باغدار خليل شهري در اين رابطه معتقد است؛ بسته بندي، سورتينگ و سردخانه از احتياجات مهم است كه در صورت ارائه تسهيلات مناسب توسط مسئولان مي توانيم در اين زمنيه نيز اشتغال زايي مناسبي در منطقه ايجاد كنيم.

صنایع فرآوری موجب افزایش تولید می شود

مريم نصيري خليلي گفت: وجود صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در منطقه با ایجاد اطمینان برای کشاورزان برای فروش‌ محصولات تولیدی، باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمد و اشتغال زايي در منطقه خواهد شد.

وي ادامه داد: متاسفانه مشكلات بروكراسي اداري جلوي حركت ما را مي گيرد و تنها انسانهاي با انرژي بالا مي توانند در اين بروكراسي اداري تحمل كنند و در برخي موارد نبود قوانین مشخص و كاغذبازي ها، مشکل اصلی فراروی توسعه صنایع تبديلي است.

اين كارشناس صنايع غذايي ادامه داد: مخالف كمك هاي مالي صرف هستم چرا كه در برخي موارد ارائه تسهيلات نه تنها گره گشا نيست بلكه اگر در مسير درست انجام نشود بر مشكلات مي افزايد و تنها بيت المال هدر مي رود و بايد ايجاد آموزش، اطلاع رساني و فرهنگ سازي كسب و كار مورد توجه قرار گيرد.

وی با بیان اینکه، علاوه بر آگاهي سازي در بخش كشاورزي و آموزش در اين رابطه بايد مكانيزه كردن كار كشاورزي نيز مورد توجه قرار گيرد، گفت: كشاورزي رزق حلال است كه خدا در اختيار ما قرار داده و مي توانيم با بالا بردن سطح آگاهي و اطلاعات كشاورزان در جهت رونق و شبكه بازاريابي و اقتصادي آن تلاش كنيم.

نصيري خليلي ادامه داد: من خودم بسياري از محصولات كشاورزي همچون گوجه ريز بهشهر، انار دون شده و... را بصورت ارگانيك با امكانات بهداشتي مناسب در بسته بندي شكيل و روانه بازار تهران كردم كه خوشبختانه با استقبال و فروش بي نظير مواجه بوده ام كه در فكر صادرات هم هستيم.

وي افزود: اگر همين بسته بندي هاي در يك كارخانه صنايع غذايي انجام شود مسلما" با پذيرش و استقبال خوبي در بازار فروش مواجه خواهيم شد.

اطلاع نداشتن تولیدکنندگان از بازارهای فروش

نصيري خليلي ادامه داد: متاسفانه اكنون تولیدکنندگان ما اطلاع دقيقي از بازار فروش ندارند و نمي دانند باید با جه برنامه ریزی و در چه شرايطي محصولات خود را به بازار عرضه كنند و محصولاتشان در كدام بازار خريدار و طرفدار بيشتري دارد كه بايد اين ساماندهي ها نيز انجام شود.

يكي از كشاورزان در توليد انار منطقه نيز خاطر نشان كرد: صنایع فرآوری انار ضرورتي انكار نشدني و ایجاد صنايع تبديلي در جهت اطمینان از توليد، افزايش درآمد و اشتغال کشاورزان موثر است.

بادام مازندران در نجف آباد مغز می شود

دكتر مسلم خراساني به خبرنگار مهر گفت: به علت نبود کارخانه بسته بندی بادام در استان، باغداران این محصول را به قیمت پایین به صورت فله به مباشرین می‎فروشند، مباشرین نیز این محصول را در 10 کارخانه در نجف آباد مغز کرده و به صورت بسته بندی شده به کشور هندوستان صادر می‎کنند.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه اكنون استراليا براي توليد انار وارد شده و همچنين با توجه به افزايش مصرف جهاني براي انار و از بين رفتن بخش زيادي از باغات انار در بخش مركزي كشورمان، بايد انار بهشهر بعنوان انار صادراتي وارد عرصه شده و نگاه درآمد زرايي و اشتغال به آن داشته باشيم وبايد جذب بازار سرمايه گذاري، باغات جديد و صنايع فرآوري و تبديلي مورد توجه قرار گيرد.

خراساني بيان داشت: با توجه به اينكه بسته بندي انار اكنون با خودمان است براي صادرات نيز وارد شده ايم و سال گذشته صادرات را از طريق واسطه انجام داده ايم و امسال نيز پيش بيني مي كنيم 50 تن صادرات انار بهشهر داشته باشیم كه با ايجاد سورتينگ مي توانيم صادرات بهتري داشته باشيم.

اين كشاورز بهشهري يادآور شد: صنایع فرآوری بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر در جامعه است و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال، کاهش ضایعات، گسترش بازار و سایر موارد باعث افزایش درآمد روستاییان‌ منطقه خواهد شد.

وي گفت: فرآوري صنايع كشاورزي نيازمند كمترين هزينه و سرمايه گذاري است و در صورت حمايت مسئولان مي توانيم از بسياري از هدر رفت محصولات كشاورزي جلوگيري كنيم، این درحالیست که بهشهر مركز انار كشور است اما متاسفانه به صنايع تبديلي و فرآوري آن توجه نشده است.

خراساني خاطر نشان كرد: اگر صنايع تبديلي مورد توجه قرار گيرد براي تمام سال اشتغال زايي خواهيم داشت و اشتغال فصلي تبديل به دائم مي شود و مي توانيم از انار تركيده، ريز و... بصورت بهينه استفاده و وارد بازار مصرف كنيم

30 درصد هلو ضایعات می شود

محمد معافي با اشاره کشت هلو در شرق مازندران اظهار داشت: شرق مازندران مادر توليد هلو در مازندران است كه متاسفانه به دليل عدم وجود صنايع تبديلي در اين زمينه سالانه و در فصل برداشت اين ميوه بیش از 30 درصد از این محصول به صورت زیردرختی از بین می‎رود.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع تولیدات استان ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بسیار مهم است، این صنایع در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده نقش بسزایی دارند، در حالی که اگر به این بخش رسیدگی نشود در توسعه کشاورزی استان اختلال ایجاد می‌‎شود.

معافي به مزایای این صنایع اشاره کرد و گفت: صنایع تبدیلی و تکمیلی در ایجاد خودکفایی، کاهش ضایعات، افزایش تولید، استفاده بهینه از صنایع، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد زمینه مشارکت با بخش خصوصی نقش اساسی دارند.

اين فعال كشاورزي، کمبود صنایع بسته‌بندی خلا مهم توسعه باغداری و كشاورزي در عرصه هاي مختلف عنوان كرد و يادآور شد: البته تنها با دارا بودن صنايع تبديلي نمي توان به رونق كشاورزي و دستيابي به ايده ها اميدوار بود چرا كه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی محقق نمی‌شود مگر این که تولیدکنندگان با ديد بازار محوری و صادرات محوری به تولید محصول بپردازند و در اين رابطه نيز با برنامه ريزي و بهره مندي از نظر كارشناسان وارد شوند.

مدير جهاد كشاورزي بهشهر هم ساخت صنايع تبديلي در حوزه محصولات باغي را از نيازهاي مهم اين شهرستان عنوان كرد كه مي تواند در جهت رفع نيازمندي ها، فروش به موقع محصولات با قيمت مناسب و عدم ضرر و زيان توسط كشاورز باشد.

فعالیت 16 شالیکوبی در بهشهر

غلامرضا قنبري به خبرنگار مهر در بهشهر گفت: شهرستان بهشهر در زمينه كشاورزي و محصولات باغي و زراعي فاقد صنايع تبديلي است و تنها 16 صنايع تبديلي در بخش شاليكوبي فعال است.

وي نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی را در ایجاد ارزش افزوده بسیار مهم دانست و افزود: ایجاد این صنایع موجب اشتغالزایی، افزایش ماندگاری فرآورده‌های کشاورزی، ارتقای سطح کیفی و بهداشتی محصول، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تکمیل فرآیند تولید محصولات در بخش کشاورزی می‎شود.

قنبري گفت: ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺿـﺎﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓـﺰﻭﺩﻩ، نقش بسزايي دارد و لذا ما از تمام سرمايه گذاران در اين بخش حمايت مي كنيم .

نبود صنایع مرتبط با بسته بندی در بهشهر

وي با اشاره به اینكه در این منطقه هیچگونه صنایع مرتبط با بسته بندی و فرآوری محصولات كشاورزي و باغي وجود ندارد خاطر نشان كرد: برخي از محصولات ما همچون انار به لحاظ صنایع تبدیلی ، دارویی و غذایی سرآمد محصولات است كه بايد با رونق صنايع تبديلي، بسته بندي مناسب در بخش صادرات وارد شويم كه در اين رابطه، جذب سرمایه گذاران نیاز به همكاری و حمایت بخشهای مختلف دارد كه بايد كمك كار ما و سرمايه گذاران باشند.

به گزارش مهر، نقش های اصلی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی است و اينكه كشاورزان از فروش به موقع محصولات خود با قيمت مناسب آگاهي داشته باشند و برنامه درستي براي توليد محصولات خود ارائه دهند مي تواند در جهت رونق اقتصادي و مالي كشاورزان موثر باشد.

صنايع تبديلي در واقع تكميل زنجيره توليد فرآورده هاي سالم كشاورزي است كه با پرداختن و توجه به اين مسئله مهم مي توانيم در جهت رشد و بالندگي كشاورزي در منطقه شرق مازندران گام هاي مثبتي را در توسعه و صادرات محصولات كشاورزي برداريم.

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گزارش از مريم نظري