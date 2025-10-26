خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: شهرستان بهشهر در استان مازندران بهعنوان یکی از مهمترین و معروفترین مناطق تولید انار در کشور شناخته میشود. این شهرستان با داشتن شرایط آب و هوایی ویژه، انواع انارهای ارگانیک و باکیفیت را تولید میکند که علاوه بر مصرف داخلی، پتانسیل بالایی برای صادرات به بازارهای جهانی دارد.
جشنواره انار بهشهر که امسال با حضور کشاورزان، فعالان صنایع تبدیلی و علاقهمندان به این میوه برگزار شد، فرصتی بود تا این محصول باارزش معرفی شده و توانمندیهای منطقه در تولید انار ارگانیک و صنایع وابسته به آن به نمایش گذاشته شود.
بهشهر با داشتن زمینهای حاصلخیز و شرایط اقلیمی منحصر بهفرد، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انار در ایران است. در این شهرستان، انواع مختلف انار از جمله انار شیرین، انار ترش سیاه و انار کاپدار با بالاترین کیفیت تولید میشود. این محصولات نه تنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای خارجی نیز جایگاه ویژهای پیدا کردهاند.
کشاورزان بهشهری با بهرهگیری از روشهای ارگانیک، توانستهاند انارهایی با طعم و کیفیت ممتاز تولید کنند که مورد توجه مصرفکنندگان داخلی و خارجی است.
اسدالله تیموری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انارهای بهشهر به دلیل تولید به روش ارگانیک و بهرهگیری از شیوههای نوین کشاورزی، در سطح کشور و حتی در بازارهای بینالمللی شناخته شدهاند.
وی گفت: این کیفیت بالا، باعث شده تا انار بهشهر بهعنوان یکی از مرغوبترین انواع انار در کشور مطرح شود.
صادرات انار بهشهر؛ راهی به سوی بازارهای جهانی
وی ادامه داد: از آنجا که بهشهر یکی از مهمترین تولیدکنندگان انار ارگانیک است، این محصول نهتنها در بازارهای داخلی، بلکه در بسیاری از کشورهای خارجی نیز عرضه میشود.
صادرات انار بهشهر به کشورهای مختلف، بهویژه در غرب آسیا و آسیای میانه، در سالهای اخیر افزایش یافته است و این امر نشاندهنده کیفیت بالای انار بهشهر و همچنین قدرت رقابتی این محصول در بازارهای جهانی است.
انار بهشهر بهویژه در کشورهای اروپایی و منطقه خلیج فارس تقاضای زیادی دارد. بهطور کلی، انار این شهرستان بهدلیل طعم شیرین و پوست نازک خود در صادرات مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، فرآوردههای تولیدی از انار مانند رب انار، آب انار و شربت انار نیز از جمله محصولات صادراتی مهم این منطقه هستند که ارزش افزوده زیادی برای کشاورزان و تولیدکنندگان به ارمغان آورده است.
صنایع تبدیلی؛ گامی به سوی افزایش ارزش افزوده
یکی از راههای مهم برای افزایش درآمد کشاورزان و کاهش ضایعات انار در شهرستان بهشهر، توجه به صنایع تبدیلی است، با فرآوری انار، میتوان محصولاتی همچون رب انار، آب انار، شربت انار، مربا و دمنوشهای اناری تولید کرد که علاوه بر مصرف داخلی، پتانسیل بالایی برای صادرات دارند. این محصولات فرآوریشده، علاوه بر طول عمر بیشتر، ارزشافزوده زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد میکنند.
عیسی قاسمی طوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صنایع تبدیلی نهتنها میتواند ضایعات انار را کاهش دهد، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی نیز در منطقه ایجاد میکند.
وی ادامه داد: محصولات فرآوریشده از انار میتوانند در بازارهای جهانی بهعنوان کالای باکیفیت شناخته شوند.
چالشها و فرصتهای پیش روی کشاورزان بهشهری
گرچه انار بهشهر از کیفیت بالایی برخوردار است، اما کشاورزان این منطقه با چالشهایی در زمینه نوسانات قیمت، کمبود منابع مالی و بازاریابی مواجه هستند. برای مقابله با این مشکلات، نیاز است به افزایش صادرات و برندسازی این محصول توجه بیشتری شود.
سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره انار بهشهر فرصتی برای نمایش توانمندیهای کشاورزان و فعالان صنایع تبدیلی بهشمار میآید.
وی افزود: این رویداد همچنین بستری مناسب برای آموزش کشاورزان و ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارها فراهم میکند.
وی ادامه داد: جشنواره انار بهشهر امسال نه تنها به معرفی انارهای ارگانیک این شهرستان پرداخته، بلکه اهمیت صنایع تبدیلی و فرآوری را نیز بهطور ویژه برجسته کرده است و به نظر میرسد که با توجه به کیفیت بالا و توانمندیهای موجود در این منطقه، انار بهشهر میتواند به یکی از برندهای جهانی تبدیل شود و بهعنوان یک محصول کشاورزی با ارزش افزوده بالا، در بازارهای داخلی و بینالمللی شناخته شود.
با توجه به پتانسیلهای موجود، صنایع تبدیلی انار میتواند گامهای مهمی در جهت توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و کاهش ضایعات در این شهرستان بردارد. برای تحقق این اهداف، نیاز است تمامی ذینفعان از جمله کشاورزان، صنعتگران و مسئولان دولتی در کنار یکدیگر عمل کرده و از این فرصتها بهرهبرداری کنند.
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