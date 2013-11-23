لب تشنه بورالان کی سیراب می شود/ طرح آبرسانی راکد مانده

به گزارش خبرنگار مهر، دشت بورالان به واسطه زیبایی طبیعی که در ایام گذشته به بهشت ایران معروف بود، دشت پهناوری است که 32 روستا و 1410 خانوار روستایی و عشایری را با 100 هزار واحد دامی در خود جای داده و هم اکنون به بیابان و منطقه ای لم‌یزرع تبدیل شده است.

بورالان که می توانست به واسطه چشمه پرآب "چشم ثریا" و مجاورت با کوه های پوشیده از برف آرارات در خاک ترکیه و حضور عشایر و روستاهای متعدد با فرهنگها و آداب و رسوم مختلف و بالاخره همسایگی با سه کشور، یکی از قطب های گردشگری ایران بویژه توریسم طبیعی باشد، هم اکنون خود گرفتار کم آبی شده است.

آبرسانی با تانکر به اهالی ساکن در روستاهای منطقه که زندگی شان به واسطه پدیده شنهای روان با مشکلات زیادی گره خورده نیز نتوانسته لب تشنه مردم را حد قابل قبول از آب سیراب کرده و از طرفی عدم تحصیص اعتبار اجرای طرح مجتمع آبرسانی به 16 روستای منطقه نیز پرداخت نمی شود.

عدم تخصیص اعتبار طرح مجتمع آبرسانی به 16 روستای بورالان را راکد کرد

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی ماکو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل راکد مانده طرح مجتمع آبرسانی به 16 روستای منطقه بورالان ماکو، گفت: عملیات اجرایی این طرح سال 90 آغاز و مقرر بود حداکثر تا پایان امسال آماده بهره برداری شود که به دلیل عدم تخصیص اعتبارات این طرح راکد مانده است.

علی حسن زاده با بیان اینکه طی سال گذشته اعتبار مصوب برای اجرای این طرح 2 میلیارد و 890 میلیون ریال بود، اظهار داشت: این در حالی است که از این میزان فقط 800 میلیون ریال تخصیص یافته و به دلیل بدهی به پیمانکار و عدم تخصیص اعتبار، عملیات اجرایی این طرح هم اکنون راکد مانده است.

وی با اشاره به اینکه یک میلیارد و 90 میلیون ریال از محل اعتبارات ماده 180، یک میلیارد ریال از محل اعتبارات استان و 800 میلیون ریال از محل اعتبارات ماده 12 برای اجرای این طرح اختصاص می یافت، گفت: متاسفانه روند تخصیص اعتبارات مناسب نبود.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی ماکو درصد پیشرفت فیزیکی مجتمع آبرسانی به 16 روستای منطقه بورالان ماکو را 25 درصد اعلام و عنوان کرد: در صورت افتتاح این طرح 4 پاسگاه مرزی، و 16 روستا با 362 خانوار و 2 هزار و 51 نفر جمعیت از مزایای آب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

حسن زاده حجم کل مخازن طرح را 590 متر مکعب دانست و افزود: در قالب اجرای این طرح بهسازی یک دهانه چشمه، 5 کیلومتر خط انتقال و لوله گذاری، 25 کیلومتر شبکه داخلی و ایستگاه پمپاژ میانی به حجم 400 متر مکعب نیز باید عملیاتی شوند.

مشکل کم آبی روستائیان و عشایر بورالان ماکو هر چه سریعتر رفع شود

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از عدم تخصیص کافی اعتبارات برای اجرا و اتمام هر چه سریعتر طرح مجتمع آبرسانی به 16 روستای منطقه بورالان، گفت: مشکل کم آبی باید هر چه سریعتر رفع شود.

محمد علیپور با اشاره به اینکه کم آبی مردم روستاهای منطقه و عشایر ساکن را با مشکلات زیادی مواجه کرده، افزود: آبرسانی با تانکر هر چند اقدام موثری در جهت کاهش و رفع برخی مشکلات کم آبی منطقه باشد ولی در حد شان و منزلت مردم نیست.

وی بهره مندی از آب شرب سالم و بهداشتی و آبرسانی به منازل را حق مسلم مردم دانست و اعلام کرد: پیگیری تخصیص اعتبارات مصوب برای پرداخت بدهی پیمانکار و ادامه اجرای عملیات طرح بوده و امیدواریم هر چه زودتر مردم شاهد افتتاح این طرح باشند.