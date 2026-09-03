به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیتهای علمی و فناوری این استان اظهار کرد: در سیاست جدید دانشگاهها، موضوع فناوری مورد توجه جدی قرار گرفته است و ما علاقهمندیم دو مسئله مهم را با محوریت استان چهارمحال و بختیاری دنبال کنیم.
وی افزود: نخستین موضوع، جنگلهای بلوط است. بخش قابل توجهی از جنگلهای بلوط دامنه زاگرس در این استان قرار دارد و برآوردها از حدود ۳۲۰ هزار هکتار از این جنگلها در چهارمحال و بختیاری حکایت دارد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور تصریح کرد: فناوری باید در حوزههایی به کار گرفته شود که بتواند هم به تولید ثروت و ارزش افزوده کمک کند و هم از سرمایههای ملی محافظت کند. موضوع جنگلهای بلوط را از منظر حفاظت از سرمایه ملی دنبال میکنیم و لازم است برای آن راهکارهای فناورانه و دانشبنیان طراحی شود.
افشین ادامه داد: موضوع دوم، ماهیهای سردابی است که یکی از ظرفیتها و نقاط قوت چهارمحال و بختیاری به شمار میرود. این استان بخش قابل توجهی از ماهیهای سردابی کشور را تولید میکند و ظرفیت ایجاد بانک ژن و شکلدهی به یک زنجیره کامل در این حوزه را دارد.
وی گفت: قصد داریم حول این دو موضوع که میتواند برای استان تولید ثروت و ارزش افزوده ایجاد کند، تمرکز بیشتری داشته باشیم. البته این به معنای نادیده گرفتن سایر ظرفیتهای استان نیست، اما امیدواریم این دو مأموریت بهصورت ویژه دنبال شود.
معاون علمی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از حمایتهای خود را برای این دو حوزه در نظر خواهیم گرفت و امیدواریم با همکاری شبکه دانشگاهی، پارک علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای موجود در استان، این مأموریتها به نتیجه برسد.
افشین افزود: در این مسیر میتوان از ظرفیت استانهای دیگر نیز استفاده کرد؛ ممکن است بخشی از ظرفیت مورد نیاز در شیراز و بخشی در استانهای دیگر وجود داشته باشد، اما هدف این است که مرجعیت این دو حوزه در چهارمحال و بختیاری شکل بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کشور طی دو سال گذشته اظهار کرد: دولت روزهای سختی را پشت سر گذاشت. روز نخست فعالیت دولت با یک ترور آغاز شد و از همان ابتدا دو برنامه بهصورت موازی در دولت دنبال میشد که بهدلیل جلوگیری از ایجاد اضطراب در جامعه بهصورت علنی مطرح نمیشد.
معاون علمی رئیسجمهور ادامه داد: یک برنامه برای شرایط احتمال وقوع جنگ و یک برنامه برای شرایط عادی وجود داشت و جلسات موازی برای اینکه اگر کشور وارد شرایط بحرانی شد چه اقدامی باید انجام شود و اگر شرایط به سمت بهبود رفت چه برنامهای باید دنبال شود، برگزار میشد.
افشین گفت: به نظر من ایران در چهار میدان دستاورد بزرگی به دست آورد؛ نخست میدان جنگ بود که نیروهای نظامی در آن بسیار خوب ظاهر شدند. میدان دوم، مردم بودند که حضور بسیار گرم و نگهدارندهای داشتند. میدان سوم، دولت بود که با سازوکارهایی که ایجاد کرد، در شرایط تحریمهای شدید و مشکلات موجود اجازه نداد کمبودها و مسائل، شاکله کشور را دچار آسیب جدی کند.
وی افزود: میدان چهارم، دیپلماسی است. به هر حال سیاسیون جنگ را آغاز میکنند و خود سیاسیون نیز باید آن را به پایان برسانند. جنگ در نهایت باید پشت میز مذاکره به پایان برسد.
معاون علمی رئیسجمهور تأکید کرد: اگر در یک میدان خوب عمل شود، دشمن حتماً روی همان میدان تمرکز میکند و تلاش خواهد کرد آن را تضعیف کند. به نظر من دشمن امروز به دنبال تضعیف توان نظامی، ایجاد اختلاف میان مردم، تضعیف دولت و ایجاد خلل در حوزه دیپلماسی است.
افشین گفت: اگر در حوزه دیپلماسی تصمیمی گرفته شود، باید همه کشور پشت آن تصمیم باشند. البته میتوان نسبت به تصمیمات نقد، گفتوگو و اظهارنظر کرد، اما در نهایت باید تقویت و انسجام در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر این چهار میدان تضعیف شود، ممکن است تاریخ بعدها درباره اتفاقاتی که در این دو سال رخ داد قضاوت کند؛ اتفاقاتی که شاید برای بسیاری از کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و حتی کشورهایی مانند چین و روسیه قابل باور نبود.
معاون علمی رئیسجمهور افزود: تابآوری و عظمت ملت ایران یک دستاورد بزرگ و ارزشمند است که باید از آن حفاظت کرد. امروز نوع مواجهه متفاوت شده است. اگر تا امروز با جنگ نظامی مواجه بودیم، به نظر من اکنون وارد مرحلهای از یک جنگ جهانی در حوزه محاصره و فشار اقتصادی شدهایم.
افشین خاطرنشان کرد: امروز تلاشهایی برای ایجاد اجماع علیه ایران و شکلدهی به یک محاصره اقتصادی با همراه کردن کشورهای مختلف در جریان است و میتوان این شرایط را از برخی جهات با فضای جنگهای جهانی در تاریخ مقایسه کرد.
وی در پایان گفت: امیدواریم با همت جوانان کشور و با تکیه بر فناوری و توان داخلی، بتوانیم از این مرحله نیز عبور کنیم.
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