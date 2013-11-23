شهردار جدید املش معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید شهر املش را دارای ظرفیت ها و توانمندی های بالایی در امر توسعه عنوان کرد و افزود: بدون شک در چند سال آینده املش به یکی از شهرهای پرافتخار کشور تبدیل خواهد شد.

محمد مهدی رهبری املشی مسئولیت در نظام اسلامی را بسیار خطیر دانست و افزود: به دلیل این امر مهم مسئولان هم باید به خواسته های مردم پاسخ دهند و هم بایستی در پیشگاه الهی نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

معاون امور عمرانی استاندار گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه هم اکنون شهرداری ها به صورت خودگردان اداره می شوند، گفت: عمران و آبادانی شهر به همگرایی شورا ها و خلاقیت شهردار بستگی دارد.

محمد آقاجانزاده با تاکید بر اینکه همه آحاد مردم باید بدانند مسئولان خدمتگزار واقعی و با دل و جان برای خدمت آماده اند، افزود: همکاری نزدیک مردم با مسئولان را عامل توسعه شهری برشمرد و بر ضرورت این تعامل تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به پیشنهاد شورای اسلامی شهر املش و طی حکمی از سوی استاندار گیلان " حسن پور قربان " به سمت شهردار جدید املش معرفی و مشغول به کار شد و از زحمات " مجید ربانی " شهردار سابق و " حامد زارع پور " سرپرست شهرداری تجلیل شد.