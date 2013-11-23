تکواندوکاران آذربایجان شرقی در حد ورزشکاران قهرمانی نیستند

یوسف کرمی ظهر شنبه در حاشیه برگزاری اردوی آماده سازی تکواندوکاران آذربایجان شرقی برای حضور در مسابقات کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اردوی آماده سازی تکواندوکاران استان از دیروز آغاز به مدت چهار روز متوالی برای آماده سازی تکواندوکاران با حضور ملی پوشان در هیئت تکواندو استان برگزار می شود.

وی افزود: برای نخستین بار کارگاه آموزشی ورزشکاران نیز همزمان با اردوی تیم ملی در زمینه های آسیب شناسی ورزشی، تغذیه، آمادگی جسمانی و روانشناسی ورزشکاران در هیئت تکواندو استان در حال برگزاری است.

کرمی گفت: بدون داشتن تمرینات مستمر در هیچ یک از رشته ورزشی نمی توان به مرحله قهرمانی رسید.

وی با اشاره به مزیت های برگزاری کارگاه های آموزشی برای ورزشکاران گفت: در کارگاه های آموزشی برای ورزشکاران روش های مقابله با آسیب ها آموزش داده می شود تا ورزشکاران به قسمت هایی از بدنشان که آسیب وارد شده توجه جدی داشته باشند.

کرمی ادامه داد: اگر کارگاه های آموزشی به طور مستمر ادامه داشته باشد می توان نتیجه مثبتی در رقابت با ورزشکاران قهرمان به دست آورد.