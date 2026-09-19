به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا دانشفر عصر شنبه در گردهمایی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان بوشهر با تأکید بر نقش اثرگذار مدیران مدارس در کیفیتبخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اظهار کرد: برنامهریزی دقیق، هماهنگی مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینهساز شروع مطلوب سال تحصیلی و ارائه خدمات آموزشی و تربیتی با کیفیت به دانشآموزان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین بر توجه ویژه به کیفیت آموزش، تربیت همهجانبه دانشآموزان و اجرای مطلوب برنامههای آموزش و پرورش تأکید کرد و نقش مدیران مدارس را در ایجاد محیطی آرام، شاداب و انگیزهبخش برای دانشآموزان مهم دانست.
در این گردهمایی، مدیران مدارس با محوریت برنامهریزی منسجم، هماهنگی در اجرای برنامههای آموزشی و تربیتی و فراهمسازی محیطی پویا، بانشاط و آماده برای حضور دانشآموزان در سال تحصیلی پیشرو به تبادل نظر پرداختند و آخرین برنامهها و هماهنگیهای لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست، بر تقویت تعامل و همکاری میان مدیران مدارس دولتی و غیردولتی، خانوادهها و مجموعه آموزش و پرورش تأکید شد تا با استفاده از ظرفیتهای مختلف، زمینه رشد علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی دانشآموزان بیش از پیش فراهم شود.
این گردهمایی همچنین فرصتی برای طرح دیدگاهها و برنامههای مدیران مدارس و هماهنگی بیشتر برای اجرای فعالیتهای آموزشی و پرورشی در سال تحصیلی جدید بود.
مدیران مدارس شهرستان بوشهر در این نشست بر ضرورت برنامهریزی هدفمند، همراهی خانوادهها و ایجاد فضای مناسب برای حضور دانشآموزان تأکید کردند و آمادگی خود را برای آغاز سال تحصیلی جدید و اجرای برنامههای پیشبینیشده اعلام کردند.
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